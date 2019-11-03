Рассказываем, кто победил в нашем конкурсе «Если б я был мэром» - и получит 300 рублей

Источник материала: Tut.by

Победителем конкурса Гомеля? Шутка! TUT.BY проводит конкурс с бо-о-ольшим призом (продлили прием историй)">«Если б я был мэром» стал университетский преподаватель Максим Подалов. Именно за его идеи по развитию города проголосовало больше всего читателей. Ему и достанется денежный приз — 300 рублей. Поздравляем!



Фото: old.gsu.by

Максиму 38 лет, он преподает физику и информационные технологии в ГГУ им. Ф. Скорины. Еще очень любит спорт: ходит в тренажерный зал и бассейн, а зимой бегает на лыжах.

Напомним , в конце августа TUT.BY объявил конкурс «Если б я был мэром». На почту пришло более 30 писем от жителей Гомеля с идеями, как сделать наш город лучше. В сентябре-октябре мы опубликовали 19 конкурсных текстов. Надеемся, что местные власти прочли все предложения «конкурентов» и примут во внимание самые крутые из них.

Пять историй вышли в финал, и в течение суток — с девяти часов утра 1 ноября до девяти утра 2 ноября — читатели голосовали за лучшую, на их взгляд. В итоге наибольшее количество голосов — 78 — у работы Максима Подалова.

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В своей программе по улучшению Гомеля Максим выступил за качественное озеленение как за наиболее быстрый и дешевый способ улучшить экологию города и снизить загрязнение воздуха. Новое жилье предложил возводить в основном малоэтажным с квартальной планировкой, а не микрорайонной, что обеспечит пешеходную доступность и связанность жителей с объектами социальной инфраструктуры. Еще одно важное предложение конкурсанта — создание трамвайного движения, которое позволит связать все основные районы города и разгрузить дороги в часы пик.