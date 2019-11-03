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Рассказываем, кто победил в нашем конкурсе «Если б я был мэром» - и получит 300 рублей
04.11.2019 13:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Победительницей конкурса Витебска? Шутка! TUT.BY проводит конкурс с бо-о-ольшим призом (продлили прием историй)">«Если б я был мэром» стала жительница Витебска, дизайнер Тамара Воропаева. За ее идеи по развитию города
Напомним, в конце августа TUT.BY объявил конкурс «Если б я был мэром». На него мы получили более 40 писем от жителей Витебска с идеями, как сделать наш город лучше. В сентябре-октябре мы опубликовали 26 конкурсных текстов. Надеемся, что местные власти прочли все предложения «конкурентов» и примут во внимание самые крутые предложения.
Пять историй вошли в финал, и в течение суток — с девяти часов утра 1 ноября до девяти утра 2 ноября — читатели голосовали за лучшую, на их взгляд. В итоге наибольшее количество голосов — почти 100 — набрала работа Тамары Воропаевой.
Так, Тамара Воропаева считает, что если мэр Витебска вернет сквер на площадь Победы, то горожане точно запомнят его навеки.
— Это крик души большинства витеблян или витебчан (кому как нравится). Снесите уже эту сцену и посадите на огромной пустой территории деревья, траву и цветы, разбейте дорожки (план старой площади остался), поставьте скамейки! — попросила она.
Также конкурсантка предложила заняться красивым озеленением города и сделать бесплатным общественный транспорт.
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Победительницей конкурса «Если б я был мэром» стала жительница Витебска, дизайнер Тамара Воропаева.
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