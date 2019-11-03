Рассказываем, кто победил в нашем конкурсе «Если б я был мэром» - и получит 300 рублей

Источник материала: Tut.by

Победительницей конкурса «Если б я была мэром» стала ремесленник из Бреста Светлана Морева. За ее идеи по развитию города проголосовало больше всего читателей. Светлана получит от TUT.BY денежный приз — 300 рублей.





Напомним, в конце августа TUT.BY объявил творческий конкурс «Если б я был мэром». На него мы получили около 30 писем от брестчан, которые делились своими идеями по благоустройству города. В сентябре-октябре мы опубликовали 16 конкурсных текстов. Надеемся, что местные власти прочли все предложения «конкурентов» и примут во внимание самые крутые предложения.

Пять историй вышли в финал, и в течение суток — с девяти часов утра 1 ноября до девяти утра 2 ноября — читатели голосовали за лучшую, на их взгляд. В итоге наибольшее количество голосов — 89 — набрала работа Светланы Моревой.

Светлана предложила работникам горисполкома «ходить в народ» для изучения общественного мнения и контроля работы госучреждений.

— Чиновникам полезно выйти из зоны комфорта и для ощущения реальности инкогнито сделать внеплановые рейды «за талончиком в поликлинику», «на регистрацию недвижимости», «сторонним наблюдателем в ЖЭС», в «Одно окно», «вбиться в час пик в транспорт». Ничего личного — только для профилактики! — уверяет Светлана.

А еще Светлана предложила построить в центре Дом творчества для детей, организовать «экономквартал» для людей пожилого возраста, где были бы сосредоточены поликлиника и дом быта для удобства брестчан преклонного возраста. Со всеми предложениями брестчанки можно ознакомиться по ссылке .

Все истории конкурса хранятся здесь .