ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рассказываем, кто победил в нашем конкурсе «Если б я был мэром» - и получит 300 рублей

04.11.2019 13:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Победительницей конкурса «Если б я была мэром» стала ремесленник из Бреста Светлана Морева. За ее идеи по развитию города проголосовало больше всего читателей. Светлана получит от TUT.BY денежный приз — 300 рублей.


Напомним, в конце августа TUT.BY объявил творческий конкурс «Если б я был мэром». На него мы получили около 30 писем от брестчан, которые делились своими идеями по благоустройству города. В сентябре-октябре мы опубликовали 16 конкурсных текстов. Надеемся, что местные власти прочли все предложения «конкурентов» и примут во внимание самые крутые предложения.

Пять историй вышли в финал, и в течение суток — с девяти часов утра 1 ноября до девяти утра 2 ноября — читатели голосовали за лучшую, на их взгляд. В итоге наибольшее количество голосов — 89 — набрала работа Светланы Моревой.

Светлана предложила работникам горисполкома «ходить в народ» для изучения общественного мнения и контроля работы госучреждений.

— Чиновникам полезно выйти из зоны комфорта и для ощущения реальности инкогнито сделать внеплановые рейды «за талончиком в поликлинику», «на регистрацию недвижимости», «сторонним наблюдателем в ЖЭС», в «Одно окно», «вбиться в час пик в транспорт». Ничего личного — только для профилактики! — уверяет Светлана.

А еще Светлана предложила построить в центре Дом творчества для детей, организовать «экономквартал» для людей пожилого возраста, где были бы сосредоточены поликлиника и дом быта для удобства брестчан преклонного возраста. Со всеми предложениями брестчанки можно ознакомиться по ссылке.

Все истории конкурса хранятся здесь.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Рассказываем, кто победил в нашем конкурсе «Если б я был мэром» - и получит 300 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские портмоне для документов и денег кожаные в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика