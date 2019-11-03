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В Беларуси чаще всего заражаются ВИЧ половым путем

04.11.2019 13:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси у более 21 тысячи человек положительный статус ВИЧ. Больше всего людей с таким статусом в Гомельской области, а меньше всего — в Гродненской. Чаще всего в нашей стране этим вирусом заражаются половым путем, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.


Фото: Reuters

В Беларуси живет 21 566 людей с ВИЧ-положительным статусом. В Гомельской области — 7960 человек, в Минске — 4820, Минской области — 3526, Брестской — 1619, Могилевской — 1557, Витебской — 1163 и Гродненской — 921 человек.

При этом заболеваемость ВИЧ в стране снизилась. За январь–сентябрь 2019 года зарегистрировано 1591 новый случай ВИЧ-инфекции, а это на 9,7% ниже, чем в этот же период прошлого года.

Чаще всего в нашей стране ВИЧ заражаются половым путем. Это 81% заболевших. Еще 17,3% заболевших заразились ВИЧ через инъекции.

Пройти тестирование на ВИЧ в Беларуси можно в любом лечебном учреждении, где есть процедурный кабинет. В 2018 году тестированием охватили 17% белорусов — более 1,6 млн человек. В 2017–2018 годах в аптеках появились экспресс-тесты для самотестирования на ВИЧ по слюне.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси у более 21 тысячи человек положительный статус ВИЧ.
 
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