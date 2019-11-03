«Андрэйчанку і мёртвы ведае». Репортаж из Докшиц, где спикер парламента в четвертый раз идет на выборы

Источник материала: Tut.by

Семидесятилетний спикер парламента Владимир Андрейченко 11 лет был сенатором, а с 2008 года избирается в парламент. Баллотируется в четвертый раз подряд в одном и том же избирательном округе — Докшицком. TUT.BY посмотрел знают ли местные жители, кто такой Андрейченко, и чем он помог людям за столько лет своего депутатства.



Райисполком в Докшицах

Владимир Андрейченко родился 2 января 1949 года в деревне Марьяново Лиозненского района Витебской области. Окончил Великолукский сельскохозяйственный институт и Минскую высшую партийную школу. До того как прийти в парламент, прошел путь от агронома до председателя Витебского облисполкома. В должности губернатора проработал 14 лет. В течение 11 лет — с 1997-го по 2008-й — был сенатором (в комиссии по экономике, бюджету и финансам). 27 октября 2008 года избран председателем Палаты представителей четвертого созыва. 18 октября 2012-го — переизбран на эту должность. На выборах в парламент в 2016 году, по данным ЦИК, Владимир Андрейченко получил самую массовую поддержку избирателей в стране — за него проголосовали 86,8% жителей округа. В 2016-м Андрейченко в третий раз стал спикером нижней палаты парламента. Выборы оказались безальтернативными — других желающих занять этот пост не оказалось. За его кандидатуру проголосовали 109 депутатов, лишь один высказался против. — Универсальных рекомендаций, каким должен быть парламент, нет. Все решают личности: кто придет в парламент и как этот человек будет отстаивать интересы своих избирателей и страны — независимо от его политических взглядов, — такое мнение выразил Андрейченко в интервью ОНТ перед началом парламентской избирательной кампании-2019. В эту кампанию Андрейченко выдвигался сбором подписей (их поставили 10,6 тысячи человек) и от трудовых коллективов. В Глубоком — от молокозавода, в Докшицах — от ЖКХ, в Ушачах — от райпо.

К Докшицкому избирательному округу № 22 относятся три района Витебской области — Докшицкий, Глубокский и Ушачский.

На территории округа живут 56,7 тысячи избирателей. Здесь работают 66 участков для голосования: 31 — в Глубокском районе, 23 — в Докшицком, 12 — в Ушачском. Для сравнения: в парламентскую кампанию-2016 было 72 участка.

— Количество жителей уменьшилось, поэтому некоторые участки, где, к примеру, было по 200 избирателей, оптимизировали, — поясняет председатель окружной избирательной комиссии Наталья Жданович.

На нынешние выборы здесь, кроме жителя Минска Андрейченко, идут еще три кандидата: 57-летняя беспартийная руководитель Докшицкого районного объединения профсоюзов Ядвига Шульгат, 47-летний глава областной организации ЛДП, индивидуальный предприниматель и председатель садоводческого товарищества «Лучеса» Игорь Тепляков (живет в Витебске), а также 33-летняя член РПТС из Новополоцка Оливия Васильева. Молодая женщина раньше работала инженером, а сейчас ухаживает за 6-летним сыном-инвалидом.

Предвыборные программы всех четырех кандидатов можно посмотреть здесь .



На выборах по Докшицкому избирательному округу № 22 в этот раз — четыре кандидата в депутаты парламента

«Для нас честь, что Андрейченко баллотируется по нашему округу»

— Бросается в глаза, что из четырех кандидатов на вашем округе только один — местный. И Докшицы нигде в биографии Владимира Андрейченко не упоминаются. Как вы думаете, почему он столько лет идет на выборы в парламент именно из этого региона?

— Мы зарегистрировали всех, кто подал заявление, — говорит Наталья Жданович. — Ведь по закону право выдвигаться здесь было у всех — и у местных жителей, и у жителей других регионов. Получилось, что последних — больше. Может, местное население не считает себя готовым представлять интересы земляков в парламенте. А Владимир Павлович у нас — кандидат со стажем, который созыв уже баллотируется. Люди его знают, очень хорошо к нему относятся. И знают, что помощь он оказывает независимо от того, что живет в Минске.



Председатель окружной комиссии Наталья Жданович

— До 2008 года Владимир Павлович был губернатором Витебской области. К слову, из всех председателей облисполкома дольше всех занимал этот пост. И одинаково работал со всеми районами Витебщины. Поэтому когда в 2008 году он изъявил желание баллотироваться по нашему округу (правда, тогда он назывался не Докшицкий, а Глубокский, но его границы были те же) — мы сочли это за честь, — рассказывает Валентина Рандаревич — председатель райсовета депутатов, а заодно и доверенное лицо Владимира Андрейченко. — Почему именно здесь решил? Может, наш округ ближе к столице. Минск от нас в 130 км. Даже Витебск дальше — в 200 км.

— Было ли предсказуемо, что спикер парламента снова пойдет на выборы от вашего округа?

— Мы этого хотели. Под словом «мы» подразумеваются местные жители, — говорит доверенное лицо Андрейченко. — Когда Владимир Павлович вел приемы граждан, многие благодарили его за то, что он делает как депутат, и просили, чтобы он снова баллотировался в парламент. У него хорошо получается работать с людьми. Обращения ведь есть разные: обоснованные и необоснованные. Но даже тому, кто придет с надуманной проблемой, Владимир Павлович умеет так объяснить, что человек поймет: есть куда более важные вопросы, от решения которых будет хорошо всем, в том числе и ему самому. Поэтому люди рады, что он снова идет на выборы.

— А людей не смущает его возраст? Вот в избирательной листовке есть кандидаты и помоложе.

— У человека есть самое главное — авторитет. Людей, которые думают про дела, возраст кандидата в депутаты абсолютно не смущает. Как-то раздался звонок. Мужчина просит: «Помогите разрешить наш спор. Андрейченко какого года рождения: 1949-го или 1959-го?». Собеседник удивился, что все-таки 1949-го. Сказал: «Да вы что! Выглядит он моложе».



Председатель райсовета депутатов Валентина Рандаревич

По словам Валентины Рандаревич, Андрейченко часто встречается с местными жителями:

— Примерно раз в два месяца он проводит приемы граждан только в Докшицком районе. А в округе — умножайте на три. В очередной раз приедет в Докшицы в понедельник, 4 ноября. С участием Владимира Павловича после капремонта откроют пищеблок в районной больнице. Кроме этого, у него запланированы встреча с коллективом этого учреждения и прием.

Как рассказали в райисполкоме, спикер парламента приезжает также на различные праздники и перерезание «красных ленточек» на объектах:

— Благодаря его поддержке наш район газифицирован. Проведен капремонт в СШ № 1, двух детских садиках, нескольких отделениях больницы. Построены новая стоматологическая поликлиника, водно-оздоровительный центр. У людей в домах появилась горячая вода. Это — только малая часть того, что касается Докшиц. Многое Андрейченко сделал и для Глубокого с Ушачами.







Стоматологическое отделение больницы



Детский сад № 1





— В этот раз у нас все кандидаты — очень достойные. Игорь Тепляков — человек видный, грамотный. Ядвига Шульгат — давний профсоюзный лидер, всегда за интересы людей. Оливия Васильева — интересная творческая личность. Кстати, она подавала документы в окружную комиссию почти одновременно с Владимиром Павловичем. Он пожал ей руку, пожелал удачи. И мы тоже желаем успеха всем кандидатам по округу. Каждому из них есть что сказать избирателям и подкрепить свои слова действиями — в случае избрания в парламент, — уверена Наталья Жданович.

«В городах выборы — это одно, а в глубинке — другое»

В Докшицах мы были 31 октября — за день до того, как открылись участки для голосования.

Поэтому дверь на избирательный участок № 3 в здании мехколонны местного ПМК-52 еще была на замке. Но председатель участковой комиссии Войтех Бальчевский пригласил нас в помещение и рассказал, как здесь готовятся к выборам:

— У нас — две кабины для голосования и две прозрачные урны. Это все еще с прошлых избирательных кампаний. А вот нововведение нынешних выборов — купили ширму для голосования людей с ограниченными возможностями и оборудовали для них отдельное место. То есть человек сможет подъехать сюда на коляске или же заполнить бюллетень сидя — в кабине же это делают стоя.





По словам Войтеха Бальчевского, пока на участке зарегистрировался один наблюдатель — от профсоюзов работников агропромышленного комплекса.

— Но еще наблюдатели будут: обычно у нас их много, от разных общественных организаций. Активных партий у нас в районе нет. Были и международные наблюдатели. И претензий от них никаких не поступало.

— На прошлых парламентских выборах за Андрейченко в округе проголосовало почти 87% избирателей.

— Это реальная цифра. Его люди уже знают: столько раз избирался! И в наш район он часто приезжает, с людьми встречается, с праздниками поздравляет. Явка на выборах у нас всегда высокая — 95% и выше. Хотя, конечно, есть и такие, кто считает: мой голос никому не нужен. Но в основном люди, как мне кажется, любят выборы. Пожилые сельчане даже не очень хотят приглашать членов комиссии для голосования на дому. Явится такой старичок на участок и гордится: «Я еще сам могу прийти на выборы!».





По наблюдениям председателя комиссии, большинство избирателей проходят мимо буфета:

— Останавливаются возле него лишь некоторые. Сейчас же в магазинах есть все. Это раньше на выборы шли утречком, чтоб купить кусочек колбасы — был же дефицит. Мне запомнился курьезный случай. 1980-е годы, разгар антиалкогольной кампании. В кабинку для голосования зашел порядочный с виду человек. Минута прошла, две, три, четыре, пять… Мужчина все не выходит. Наконец вышел. Кто-то из членов комиссии зашел в кабинку — посмотреть, все ли в порядке. А там чекушечка оставлена, колбаска порезана. Человек проголосовал — и тут же это дело замочил!

— Да, в городах выборы одно, а в глубинке — другое, — улыбается Валентина Рандаревич. — Для старшего поколения это точно праздник. К выборам готовятся и наши артисты — объедут с концертами все участки. Вот здесь — большое помещение, и они танцуют и поют прямо тут, на месте. Как всегда, подарим небольшие сувениры молодым избирателям, которые впервые участвуют в выборах.

Жители Докшиц — про Андрейченко: «Мужик понимает жизнь!»

В Докшицах живет всего около 7 тысяч человек. При этом у городка — шестивековая история: первые сведения о нем нашли в грамоте князя Витовта (1407 год).

В километре от города — исток Березины. В Докшицком районе берет начало и Вилия. Интересный факт: первая течет к Черному морю, вторая — к Балтийскому. Соседние реки расходятся так очень редко. В честь этого природного феномена в Докшицах каждый август проводят «Фестиваль двух рек» — праздник собирает много гостей со всей страны. А еще на гербе Докшиц — два глиняных сосуда, из которых льются струи воды.



Символические изображения Березины и Вилии — кувшины с «реками» — в Докшицах встречаются чуть ли не на каждом шагу.

Докшицы — ухоженный, аккуратный городок с неспешным ритмом жизни. Походили по его улицам, всем жителям — всего поговорили примерно с тридцатью, — задавали одинаковые вопросы: «Кто такой Владимир Андрейченко?» и «Что он сделал для Докшиц и района?».

Андрейченко — оказывается, популярная фигура в Докшицах. Тех, кому эта фамилия ни о чем не говорит, было всего несколько. Еще человек пять затруднились сказать, какой именно пост он занимает, но сказали, что имя на слуху. Большинство же без запинки отвечало: «Это наш депутат».

Молодые мамы Анастасия и Наталья знают, например, что с помощью Андрейченко в Докшицах сразу отремонтировали один садик, потом — второй.





Валентина Ивановна, пожилая докшичанка, даже полностью назвала должность спикера:

— Андрейченко возглавляет Палату представителей Национального собрания. Он часто здесь бывает. И опять вот приедет в понедельник — я прочитала об этом в районной газете. По благоустройству Андрейченко нам хорошо помог: в малых городах с этим же много проблем. Газ нам провел. Благодаря ему мы получили хороший бассейн, стоматологию. Люди обращаются к нему с разными вопросами, он помогает. Вполне доступный депутат: сама я на приеме у него не была, но, говорят, что записаться легко.

— Мы хорошо знаем Владимира Андрейченко: он — частый гость в нашей школе-интернате в Бегомле, — рассказывает сотрудница этого учреждения Елена Петровна. — Всегда приезжает к детям с подарками. Ребятишки довольны. Как человек он — доброжелательный, располагает к себе.

— Андрейченко — известный в Докшицах и районе человек. Какую чудо-стоматологию нам построил! — восхищается Марина Вячеславовна. — Уже только за одно только это можно сказать ему спасибо.





Мужчина в годах в рабочей спецовке спешил в магазин. На наш вопрос отреагировал очень живо:

— Хто такі Андрэйчанка? Ды дзядзька, што ў Мінску сядзіць. Андрэйчанку і мёртвы запомніць! Як яго не будзеш знаць, калі ён кажды дзень у целевізары тарчыць. А адзін раз я яго і на свае вочы відзеў. Раблю на кране, і ён прыязджаў к нам на аб’ект. Спрасіў: «Как работается?». А што ён зрабіў для Докшыц? Во, успомніў: адраманціраваў садзік!





Алексей Терентьевич уважает Андрейченко, но считает, что тот зря снова выставил свою кандидатуру на выборах:

— Андрейченко баллотируется у нас давным-давно. В четвертый, кажется, раз. Он хороший достойный депутат, но сколько уже можно? Все-таки человеку — 70 лет. Надо уступать место молодым. У них же есть свои идеи. Пусть уже они и идут в парламент.

Лидия же, жена Алексея Терентьевича, полагает, что Андрейченко, несмотря на то, что уже в годах, найдет поддержку у избирателей:

— Он — правая рука Лукашенко. Всегда за справедливость, за честность.





Еще одна семейная пара — Марьян и Марина, приехали в Докшицы по своим делам из агорородка Парафьяново.

— Я — за Андрейченко! — не скрывает глава семьи. — Мужик понимает жизнь! И делает все, чтобы мы жили лучше. Только что зарплаты у людей маленькие… Но это уже не от одного Андрейченко зависит.

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