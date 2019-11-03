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Минус одна туристическая фишка в городе. В Гродно разрушили самую красивую стену
04.11.2019 13:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 4 ноября во дворике торгового центра ABC на улице Найдуса городские службы разрушили стену с изображениями старого города. Рабочие ссылались на аварийность постройки,
Стену с изображениями старого Гродно снесли из-за аварийности. В будущем ее планируют восстановить, как и рисунки на ней.
Картины появились во дворике в конце октября 2017 года. Их автор — художник-реставратор Алексей Наумчик. За основу Алексей брал фотографии Гродно начала XX века.
За два года стена стала излюбленным местом для фотографий у горожан и туристов.
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Рабочие ссылались на аварийность постройки.
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