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Минус одна туристическая фишка в городе. В Гродно разрушили самую красивую стену

04.11.2019 13:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 4 ноября во дворике торгового центра ABC на улице Найдуса городские службы разрушили стену с изображениями старого города. Рабочие ссылались на аварийность постройки, сообщает портал hrodna.life.


Фото: hrodna.life

Стену с изображениями старого Гродно снесли из-за аварийности. В будущем ее планируют восстановить, как и рисунки на ней.


Фото: hrodna.life

Картины появились во дворике в конце октября 2017 года. Их автор — художник-реставратор Алексей Наумчик. За основу Алексей брал фотографии Гродно начала XX века.

За два года стена стала излюбленным местом для фотографий у горожан и туристов.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
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