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Информационный бюллетень об эпидемической ситуации в Борисовском районе

04.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

За период с 25.10.19 по 31.10.19 в Борисовском районе зарегистрировано:

— 24 случая ветряной оспы, в том числе среди городских – 20 случаев, 4 – среди сельских. Из числа заболевших 12 – дети, посещающие детские дошкольные учреждения, 9 – школьники, 2 – неорганизованные дети до 3 лет, 1 – взрослый;

— 5 случаев острой кишечной инфекции, в том числе среди городских жителей – 3 случая, среди сельских – 2. Из них 1 – неорганизованный ребенок до 3 лет, 4 – взрослые.

За оказанием антирабической помощи обратились 3 человека, пострадавшие от безнадзорных животных.

От укусов клещей пострадали 36 человек. При проведении лабораторных исследований клещей возбудитель клещевого боррелиоза (болезни Лайма) обнаружен в 4 случаях.

В исследованных образцах пищевых продуктов и питьевой воды превышения содержания радионуклеидов цезия-137 не обнаружено. Измерения изотопов радона и гамма-излучения в воздухе эксплуатируемых и вновь вводимых помещений соответствовали требованиям Санитарных норм и правил по радиационной безопасности.

Фото носит иллюстративный характер.

http://www.gigbor.by

 
 
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По состоянию на 01.11.19 года эпидемическую ситуацию в Борисовском районе можно расценивать как стабильную и управляемую. Случаи вспышечной заболеваемости не...
 
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