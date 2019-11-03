Последний раз так тепло было больше полувека назад. Синоптики рассказали о рекордах октября

Источник материала: Tut.by

Минувший октябрь был теплым и засушливым. Как сообщает Белгидромет, средняя по Беларуси температура воздуха была на 2,8°С выше климатической нормы. Осадков выпало чуть больше половины положенного.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Средняя по Беларуси температура воздуха в октябре составила +9,5°С. Последний раз так тепло было в 1967 году.

Как указывает ведомство, температурный режим на протяжении месяца был неоднородным. В первой декаде температура воздуха на 0,8°С ниже нормы. Вторая выдалась аномально теплой со средней температурой на 6 °C выше климатической нормы. В третьей декады также было на 3,2°С больше нормы.

В самые теплые сутки второй и третьей декады дневные температуры превышали 20-ти градусную отметку и по большей части территории страны были обновлены рекорды дня. Максимальная температура воздуха была зафиксирована 14 октября на станции Брагин и составила +24,8°С. Минимальная температура зарегистрирована 31 октября в Бобруйске и составила -10,3°С.

За октябрь в среднем по стране выпало 32,1 мм осадков (64% климатической нормы). Больше всего — в Витебской области (86% нормы за месяц). Меньше всего — в Гомельской 29% климатической нормы — так сухо здесь бывает примерно 1 раз в 7 лет.

Среднемесячная температура воды в реках и водоемах составила +7,0 +13°, что на 2−3ºС выше нормы.

На текущей неделе, напомним, температура воздуха также ожидается на 4−7°С выше климатической нормы.