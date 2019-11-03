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В Тайвани белорус пытался забраться на шасси самолета, чтобы пролететь более 2000 километров

04.11.2019 14:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Тайвани белорус попытался забраться на шасси самолета, чтобы пролететь более 2000 километров, сообщает taipeitimes.com. Так мужчина планировал добраться до острова Палау, что находится в Тихом океане. За 40 лет существования аэропорта такая ситуация, пишет издание, тут случилась впервые.


Задержание белоруса. Фото с сайта taipeitimes.com

Инцидент произошел в международном аэропорту Тайвань-Таоюань. Днем один из пилотов заметил постороннего в запретной зоне. Странный «пассажир» бежал к рейсу авиакомпании China Airlines, который в ожидании взлета находился на взлетно-посадочной полосе. Оказалось, мужчина пытался забраться на шасси самолета. Однако охрана аэропорт изменила его планы и передала его полиции.

С собой у белоруса нашли светоотражающий жилет, газовую горелку, несколько зажигалок, а также «непонятный рисунок».

Говорить он отказался. Чтобы собрать о задержанном хоть какую-то информацию, полицейские взяли у него отпечатки пальцев и отсканировали сетчатку. Однако в базе прибывших в Тайвань информации о нем не оказалось. Полиция не исключает, что он въехал в страну нелегально.


Фото с сайта taipeitimes.com

Кстати, вылететь в Палау на запланированном на 13.35 рейсе не смог не только белорус, но и еще 149 пассажиров. Время вылета перенесли на 16.20.

 
 
Ссылка на источник 48
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В Тайвани белорус пытался забраться на шасси самолета, чтобы пролететь более 2000 километров. Но что-то пошло не так.
 
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