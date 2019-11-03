Сеть платных дорог расширяется в Беларуси с 1 декабря

Источник материала: Полымя

Протяженность платных автомагистралей в Беларуси планируется увеличить с первого декабря текущего года. Такая информация размещена на сайте системы электронного сбора платы за проезд в Беларуси, сообщает БЕЛТА.





Сделано это будет в рамках выполнения программы правительства по расширению сети платных дорог. В частности, с 1 декабря 2019 года к сети платных дорог в Беларуси присоединят новый участок в 62 километра.

В систему BelToll будет включен отрезок трассы М6/Е 28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) (от 134-го до 196-го км). С учетом нововведения, итоговая длина платных дорог в Беларуси составит 1787 километров.

Источник: БелТА