Прогноз погоды с 5 по 10 ноября. Тепло и дождливо будет в Беларуси на этой неделе

Источник материала: Полымя

Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





«На этой неделе в Беларуси погода будет теплой. Самая высокая температура ожидается сегодня, в понедельник. Хотя в дальнейшем станет прохладнее, тем не менее температурный режим будет на 4-7 градусов выше климатической нормы», — сказали в Белгидромете.

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