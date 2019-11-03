Концерты и кинопремьеры: Белтелерадиокомпания готовит эфир к ноябрьским праздникам

Источник материала: Полымя

Белтелериокомпания на ноябрьские праздники готовит показ торжественных концертов, любимых фильмов и кинопремьер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.





«Беларусь 1» 7 ноября приглашает на просмотр 8-серийного фильма «Временно недоступен». Подхватит эстафету картина «Чужая». 8 ноября зрителей ждет мелодрама «Счастливый билет» и премьера еще одной — «Впереди день». 9 ноября парад премьер на «Беларусь 1» продолжит лента «Мне с вами не по пути» и мелодрама «Можно мне тебя обнять?». 10 ноября телеканал впервые покажет 2-серийную киноленту «Нулевой цикл».

Каждый день с 7 по 10 ноября эфир телеканала «Беларусь 2» в 7.00 будут открывать сказки для детей — «Живая вода», «Подменная королева», «Королевское обещание», «Калоши счастья». Также зрителей «Беларусь 2» ожидает анимационное кино для всей семьи. 7 ноября они смогут увидеть 3 части мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк», 8-го — анимационный фильм «Тэд-путешественник и тайны царя Мидаса», а 9 и 10 ноября — «Пингвины из Мадагаскара».

Кроме того, 7 ноября «Беларусь 2» покажет приключенческий фантастический фильм «Звездный путь» и его продолжения — «Стартрек: Возмездие» и «Стартрек: Бесконечность». Вселенная «Стартрека» уже более полувека захватывает молодых людей по всему миру. На данный момент создано 6 сериалов и 12 полнометражных фильмов об этом фантастическом мире. Киноленты Джей Джей Абрамса и Джастина Ли расскажут о новых приключениях звездного экипажа «Энтерпрайз» во главе с капитаном Джеймсом Тиберием Кирком и их борьбе с межгалактическими злодеями Нероном, Ханом и Кроллом. К слову, эти фильмы не раз номинировались на «Оскар», а «Звездный путь» 2009 года стал лауреатом премии в номинации «За лучший грим».

Телеканал «Беларусь 3» предложит зрителям подборку золотого фонда советского кинематографа, большую концертную программу с известнейшими песнями, джазовый концерт и премьерный спектакль. Так, 7 и 8 ноября зрители увидят две части гала-концерта «Золотой шлягер-2019». Для записи программы в Могилев отправились современные передвижные телевизионные станции медиахолдинга и было задействовано самое лучшее высокотехнологичное оборудование. В завершение дня у зрителей будет возможность еще раз проникнуться концертной программой XIV Международного фестиваля Юрия Башмета «Восток-Запад» в исполнении Международного камерного оркестра East-West Chamber Orchestra под руководством Ростислава Кримера, солист — турецкий пианист Фазыл Сай.

Вечером 9 ноября социокультурный телеканал впервые покажет премьерный спектакль Белорусского государственного академического музыкального театра — мюзикл Виктора Лебедева в двух частях «О, милый друг!» по одноименной пьесе Марка Разовского, стихи Юрия Ряшенцева. Литературным первоисточником спектакля стал роман Ги де Мопассана. Главный герой спектакля Жорж Дюруа сам рассказывает свою историю о том, как благодаря своим любовным связям он обретает хорошие манеры, положение в обществе и, наконец, делает головокружительную карьеру.

10 ноября зрителей порадует концертная программа «Джаз без границ» фестиваля «Золотой шлягер-2019». На сцене выступят Premier Orchеstra (Беларусь), Joander Santos (Бразилия) и Sy Smith (США). Ведущий вечера — народный артист Узбекистана Мансур Ташматов.

Источник: БелТА