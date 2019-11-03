В Речице диспетчер компании сливал дизель, продавал его, а деньги спускал в букмекерской конторе

Источник материала: Tut.by

В Речице 30-летний диспетчер автотранспортного участка подозревается в крупной краже дизельного топлива с предприятия, где он работал. Подробности рассказали в УВД.

По версии следствия, с мая по август мужчина украл более 14 тонн дизельного топлива на сумму около 25 тыс. рублей.

В ведении сотрудника находились электронные топливные карты, в том числе резервные. Ими он и воспользовался.

— Воровал подозреваемый, как говорится, руками сторожа этого же предприятия. Подельнику передавался чип, с которым тот ехал на АЗС и сливал топливо. За одно посещение заправки похищалось около 200 литров дизеля, который в последующем продавался частным перевозчикам, — рассказали в милиции.

Все деньги от реализации ворованного топлива доставались диспетчеру. Сторож помогал ему безвозмездно — в надежде на протекцию при возможном назначении на другую должность.

Как выяснилось, на преступление мужчина решился из-за игромании: делал ставки в букмекерской конторе, но проигравшись, залез в долги. Рассчитаться с кредиторами планировал деньгами от продажи топлива, но в итоге и их тоже проиграл.

Подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался, положительно характеризуется на работе и в семье, занимается спортом.

За кражу в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.