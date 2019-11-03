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В Лунинце 5-летний ребенок упал с восьмого этажа. Дома они с младшим братом были одни

04.11.2019 15:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пятилетний мальчик, который 2 ноября упал с балкона восьмого этажа многоэтажки в Лунинце. находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили TUT.BY в Пинской центральной больнице.


Дом, в котором произошел несчастный случай. Фото: Медиа-Полесье

Мальчик находится под наблюдением врачей в реанимации. Ожидается, что сегодня к ребенку приедут консультанты из Минска.

Несчастный случай произошел 2 ноября. Около 15.20 двое детей пяти и трех лет играли одни в квартире на восьмом этаже многоэтажки, писало «Медиа-Полесье». Отец был на работе. Мать отлучилась в магазин, включила детям мультфильм, дала телефон. Со слов матери, она отсутствовала дома около часа. Спустя какое-то время мультфильм закончился, телефон разрядился. Старший ребенок заметил через окно, что его друзья гуляли на улице. Он обулся, накинул куртку, вышел на балкон, стал на стульчик и упал. Мать ребенка утверждает, что балкон был закрыт, но сын умел открывать дверь.

Мальчика под окнами дома нашла соседка. Женщина вызвала скорую. Прибывшие медики забрали ребенка в реанимацию Пинской больницы.

В семье воспитываются еще двое детей, 18 и 16 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Мать ребенка утверждает, что балкон был закрыт, но сын умел открывать дверь.
 
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