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В Лунинце 5-летний ребенок упал с восьмого этажа. Дома они с младшим братом были одни
04.11.2019 15:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пятилетний мальчик, который 2 ноября упал с балкона восьмого этажа многоэтажки в Лунинце. находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили TUT.BY в Пинской центральной больнице.
Мальчик находится под наблюдением врачей в реанимации. Ожидается, что сегодня к ребенку приедут консультанты из Минска.
Несчастный случай произошел 2 ноября. Около 15.20 двое детей пяти и трех лет играли одни в квартире на восьмом этаже многоэтажки, писало
Мальчика под окнами дома нашла соседка. Женщина вызвала скорую. Прибывшие медики забрали ребенка в реанимацию Пинской больницы.
В семье воспитываются еще двое детей, 18 и 16 лет.
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Мать ребенка утверждает, что балкон был закрыт, но сын умел открывать дверь.
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