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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Игроки БАТЭ совместно с UNIHELP запустили благотворительную акцию в одном из столичных ресторанов Игроки борисовского клуба совместно с международной организацией помощи детям UNIHELP запустили благотворительную акцию в одном из столичных ресторанов. По ее...

Игроки борисовского клуба совместно с международной организацией помощи детям UNIHELP запустили благотворительную акцию в одном из столичных ресторанов. По ее условиям, посетители могут заказать суп и сами решить, сколько за него заплатить. При заказе блюда официант принесет гостям заведения благотворительный бокс, а вырученные средства будут направлены на покупку инвалидных колясок для детей с ДЦП.