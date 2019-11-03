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Игроки БАТЭ совместно с UNIHELP запустили благотворительную акцию в одном из столичных ресторанов

04.11.2019 15:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Игроки борисовского клуба совместно с международной организацией помощи детям UNIHELP запустили благотворительную акцию в одном из столичных ресторанов. По ее условиям, посетители могут заказать суп и сами решить, сколько за него заплатить. При заказе блюда официант принесет гостям заведения благотворительный бокс, а вырученные средства будут направлены на покупку инвалидных колясок для детей с ДЦП.
 
 
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Игроки борисовского клуба совместно с международной организацией помощи детям UNIHELP запустили благотворительную акцию в одном из столичных ресторанов. По ее...
 
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