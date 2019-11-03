|
Занятия по картингу проходят в столице
04.11.2019 15:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВо время каникул к своим первым соревнованиям готовятся юные водители. На картинг-трассе они садятся за руль уже с пяти лет. Причем, осваивают не только технику управления, но и устройство автомобиля. А также правила дорожного движения. Занятия проходят на специально оснащенных автодромах, они напоминают маршруты гоночных трасс. А сами карты могут развивать скорость до 70 километров в час. Ежегодно в столице организуют детские кубки по картингу. Соревнования проходят независимо от погоды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время каникул к своим первым соревнованиям готовятся юные водители. На картинг-трассе они садятся за руль уже с пяти лет. Причем, осваивают не только технику...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)