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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Занятия по картингу проходят в столице Во время каникул к своим первым соревнованиям готовятся юные водители. На картинг-трассе они садятся за руль уже с пяти лет. Причем, осваивают не только технику...

Во время каникул к своим первым соревнованиям готовятся юные водители. На картинг-трассе они садятся за руль уже с пяти лет. Причем, осваивают не только технику управления, но и устройство автомобиля. А также правила дорожного движения. Занятия проходят на специально оснащенных автодромах, они напоминают маршруты гоночных трасс. А сами карты могут развивать скорость до 70 километров в час. Ежегодно в столице организуют детские кубки по картингу. Соревнования проходят независимо от погоды.