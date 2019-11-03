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Сотрудники ГАИ работают в усиленном режиме во время школьных каникул
04.11.2019 15:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВодителям следует быть особенно внимательными при проезде жилых и пешеходных зон, а также детских площадок. Госавтоинспекция будет проводить беседы и с автолюбителями. Водителям напомнят правила дорожного движения и правила перевозки детей. В этом году под колеса авто в Минске попали 50 детей. Родителям следует чаще объяснять маленьким пешеходам правила дорожного движения.
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Водителям следует быть особенно внимательными при проезде жилых и пешеходных зон, а также детских площадок. Госавтоинспекция будет проводить беседы и с...
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