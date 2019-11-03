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У школьников - осенние каникулы. Как провести время с пользой?
04.11.2019 15:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНеделя без домашних заданий и контрольных! У школьников - осенние каникулы. Подросткам необходимо определиться, как с пользой провести это время. Тем более что выбор занятий действительно большой. Например, во Дворце детей и молодежи работают десятки кружков по интересам. А в школах и гимназиях в дневных лагерях проводят разные мероприятия - викторины, квесты, спортивные эстафеты.
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Неделя без домашних заданий и контрольных! У школьников - осенние каникулы. Подросткам необходимо определиться, как с пользой провести это время. Тем более что...
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