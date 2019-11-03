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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У школьников - осенние каникулы. Как провести время с пользой? Неделя без домашних заданий и контрольных! У школьников - осенние каникулы. Подросткам необходимо определиться, как с пользой провести это время. Тем более что...

Неделя без домашних заданий и контрольных! У школьников - осенние каникулы. Подросткам необходимо определиться, как с пользой провести это время. Тем более что выбор занятий действительно большой. Например, во Дворце детей и молодежи работают десятки кружков по интересам. А в школах и гимназиях в дневных лагерях проводят разные мероприятия - викторины, квесты, спортивные эстафеты.