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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси за выходные в ДТП погибли пять пешеходов В Беларуси за выходные на дорогах страны в дорожно-транспортных происшествиях погибли пять пешеходов, не обозначенных фликерами. Как рассказали в ГАИ, в...

В Беларуси за выходные на дорогах страны в дорожно-транспортных происшествиях погибли пять пешеходов, не обозначенных фликерами. Как рассказали в ГАИ, в Ивановском районе фура сбила 59-летнего мужчину, пересекавшего трассу. В Пинском районе на 18-летнюю девушку наехал автомобиль. От полученных травм она скончалась в реанимации. 43-летний мужчина погиб в аварии в Молодечненском районе.