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В Беларуси за выходные в ДТП погибли пять пешеходов

04.11.2019 15:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси за выходные на дорогах страны в дорожно-транспортных происшествиях погибли пять пешеходов, не обозначенных фликерами. Как рассказали в ГАИ, в Ивановском районе фура сбила 59-летнего мужчину, пересекавшего трассу. В Пинском районе на 18-летнюю девушку наехал автомобиль. От полученных травм она скончалась в реанимации. 43-летний мужчина погиб в аварии в Молодечненском районе.
 
 
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В Беларуси за выходные на дорогах страны в дорожно-транспортных происшествиях погибли пять пешеходов, не обозначенных фликерами. Как рассказали в ГАИ, в...
 
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