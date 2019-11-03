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Прогноз погоды на 5 ноября
04.11.2019 14:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся из Западной Европы. В дневные часы в отдельных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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Погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся из Западной Европы. В дневные часы в отдельных районах республики...
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