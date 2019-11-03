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80-летнего пенсионера, который заявил по бомбу в самолете, отпустили на свободу

04.11.2019 16:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 ноября при посадке на рейс «Минск-Санкт-Петербург» 80-летний пассажир сказал проводнику, что на борту самолета заложена бомба. На место прибыли саперы и следователи, сообщение оказалось ложным. Пенсионера задержали и завели против него уголовное дело. Как сообщают в Следственном комитете, после допроса мужчину отпустили.

По факту заведомо ложного сообщения об опасности Минск — Санкт-Петербург «заминировал» самолет">возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 340 УК), санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или ареста, или ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы до пяти лет. К ответственности мужчину привлекут, если будет доказано, что он умышленно сообщил о лжеминировании самолета. Кроме того, с него взыщут расходы за прибытие оперативных служб и задержку вылета рейса.

Как сообщили TUT.BY в Следственном комитете, с участием мужчины проведены необходимые следственные действия, он отпущен. К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

 
Теги: Минск
 
 
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За заведомо ложное сообщение о минировании предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Кроме того, с виновного взыскивают расходы за прибытие...
 
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