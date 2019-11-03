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Когда закончится реставрация монумента на площади Победы?
04.11.2019 17:25 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Сейчас достаточно активно проводятся работы на монументе Победы. Думаю, они будут завершены до апреля 2020 года. Во всяком случае, стоит такая задача", - прокомментировала начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Наталья Хвир.
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"Сейчас достаточно активно проводятся работы на монументе Победы. Думаю, они будут завершены до апреля 2020 года. Во всяком случае, стоит такая задача", -...
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