Смотрите, в Витебске открыли крутой книжный магазин. Там есть место для селфи и кофемашина

Источник материала: Tut.by

На пересечении улиц Ленина и Жесткова в Витебске 4 ноября торжественно — с речами чиновников и перерезанием красной ленточки — открыли новый книжный магазин сети «Белкнига». Торговый объект назвали «Кніжная зорка». Одним из первых посетителей новой «кнігарні» стал министр информации Александр Карлюкевич. Благодаря ему на церемонии звучала «мова».



Новый книжный на Ленина, 1

— Мне здаецца, гэта «Кніжная зорка» надасць імпульс кнізе, нягледзячы на розныя электронныя фарматы распаўсюджвання ведаў, — отметил министр информации Александр Карлюкевич. — У гэтай кнігарні будзе кніга ў розных выявах. Віцебск заўсёды славіўся традыцыямі кніжніцтва. Увогуле Віцебшчына — кніжная старонка. Мне здаецца, што тыя людзі, якія будуць сюды пастаўляць кнігі, павінны гэта ўлічваць.







Министр информации Александр Карлюкевич в новом книжном магазине в Витебске

Магазин возле площади Победы — уже десятый «белкниговский» в Витебске, но первый с подобным форматом. В торговом зале площадью почти 245 кв. метров — полки, стеллажи, столы с литературой, канцелярскими товарами и сувенирами.

Есть игровая зона — здесь дети смогут порисовать, поиграть, заняться мозаикой или конструктором, пока мама или папа выбирают книгу. И зал для презентаций — тут писатели и поэты будут знакомить читателей со своими новыми произведениями.













Кстати, первая презентация прошла на празднике открытия: со своими новыми книгами «Казимир Малевич. Жизнь. Творчество. Судьба» и «Между земным и магическим: к портрету Мастера» читателей познакомил Аркадий Русецкий.



Зал для литературных презентаций

А еще в зале есть стильное место для селфи — кресло-полка с книгами и торшер.



Место для селфи

Возле входа стоит кофемашина. Стаканчик латте, капуччино, эспрессо с молоком стоит 2,2 рубля, американо — 2 рубля.

«Кніжная зорка» — первый магазин в области, где установили сенсорную панель. С ее помощью можно узнать, есть ли та или иная книга в продаже не только здесь, но и в любом другом торговом объекте сети «Белкнига».





В день открытия в магазине были 10-процентные скидки.

Интересный факт: раньше по этому адресу — на Ленина, 1 — также находились книжные магазины. Сначала — «Крыніца», затем — «Книжный мир» (закрылся этой весной). После этого «Белкнига» почти 5 месяцев делала реконструкцию, чтобы открыть «Кніжную зорку».