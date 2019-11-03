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Смотрите, в Витебске открыли крутой книжный магазин. Там есть место для селфи и кофемашина
04.11.2019 17:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На пересечении улиц Ленина и Жесткова в Витебске 4 ноября торжественно — с речами чиновников и перерезанием красной ленточки — открыли новый книжный магазин сети «Белкнига». Торговый объект назвали «Кніжная зорка». Одним из первых посетителей новой «кнігарні» стал министр информации Александр Карлюкевич. Благодаря ему на церемонии звучала «мова».
— Мне здаецца, гэта «Кніжная зорка» надасць імпульс кнізе, нягледзячы на розныя электронныя фарматы распаўсюджвання ведаў, — отметил министр информации Александр Карлюкевич. — У гэтай кнігарні будзе кніга ў розных выявах. Віцебск заўсёды славіўся традыцыямі кніжніцтва. Увогуле Віцебшчына — кніжная старонка. Мне здаецца, што тыя людзі, якія будуць сюды пастаўляць кнігі, павінны гэта ўлічваць.
Магазин возле площади Победы — уже десятый «белкниговский» в Витебске, но первый с подобным форматом. В торговом зале площадью почти 245 кв. метров — полки, стеллажи, столы с литературой, канцелярскими товарами и сувенирами.
Есть игровая зона — здесь дети смогут порисовать, поиграть, заняться мозаикой или конструктором, пока мама или папа выбирают книгу. И зал для презентаций — тут писатели и поэты будут знакомить читателей со своими новыми произведениями.
Кстати, первая презентация прошла на празднике открытия: со своими новыми книгами «Казимир Малевич. Жизнь. Творчество. Судьба» и «Между земным и магическим: к портрету Мастера» читателей познакомил Аркадий Русецкий.
А еще в зале есть стильное место для селфи — кресло-полка с книгами и торшер.
Возле входа стоит кофемашина. Стаканчик латте, капуччино, эспрессо с молоком стоит 2,2 рубля, американо — 2 рубля.
«Кніжная зорка» — первый магазин в области, где установили сенсорную панель. С ее помощью можно узнать, есть ли та или иная книга в продаже не только здесь, но и в любом другом торговом объекте сети «Белкнига».
В день открытия в магазине были 10-процентные скидки.
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Одним из первых посетителей новой «кнігарні» стал министр информации Александру Карлюкевич.
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