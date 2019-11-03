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Брестский художник продает картину с Лукашенко, Путиным и «глубоким смыслом» за 30 тысяч рублей

04.11.2019 17:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестский художник Тигран Джавадян продает свою картину «Мир, Дружба, Безопасность», на которой изображены президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин. Свою работу автор оценил в 30 тысяч рублей.

Фотографию картины Тигран разместил на своей странице в Facebook 3 ноября.

Картина вызвала бурное обсуждение на странице художника. Пользователи оставляли полярные отзывы.

— Я к этому спокойно отношусь, — прокомментировал TUT.BY реакцию соцсетей Тигран. — Я и предполагал, что так будет. Дело в том, что с самого начала, как только я написал эту картину, у меня с ней какие-то истории происходят. Эта картина очень сильная, кто бы что ни говорил. Во-первых, там великолепная техника. Это надо видеть вживую, на фотографии не видно. Это очень композиционно сложная картина. Там есть глубокий политический и, я бы даже сказал, пророческий смысл, который спрятан в центре, на самом видном месте, но из-за страстей никто его не видит.

«Глубокий политический и пророческий смысл» картины художник обнародовать отказался, предоставив читателям право найти его самостоятельно. Можем только подсказать, что искать его следует в часах.

Собеседник объяснил, что работу над картиной он закончил еще в прошлом году. С тех пор она неоднократно выставлялась и «везде производила фурор»:

— Ее сложно выставлять. Она не оставляет людей равнодушными. Когда я ее выставлял в Интуристе, туда начало много молодежи приходить и на фоне картины они фотографировались. Когда я картину оттуда забрал, все начали жаловаться. Она, видимо, имеет силу. Я много картин написал — около трех с половиной тысяч — и они все проданы, но впервые столкнулся с таким.

По словам художника, из-за повышенного внимания, которое привлекает работа, он решил ее продать. Предложения уже поступали, но суммы не устроили автора. Сколько ему предлагали, Тигран не говорит, но сообщил, что готов с ней расстаться не меньше, чем за 30 тысяч рублей.

— Судя по тому, что происходит, я считаю, что картина удалась, — резюмировал автор.

Напомним, в 2013 году российский художник Никас Сафронов представил на персональной выставке в Бресте портрет Александра Лукашенко в образе Скорины. В день вернисажа работу сняли с экспозиции и увезли в Минск, чтобы вручить ее в подарок президенту.


Фото: Дмитрий Босак, Брестская газета

Тигран Джавадян примеру Сафронова следовать не намерен:

— Если я подарю [президенту], меня точно обвинят в подхалимстве. У меня этой цели не было. Я просто занимаюсь творчеством.

Тигран Джавадян приехал в Брест в 1988 году, писала газета «Вечерний Брест». Свою карьеру в городе начинал как бизнесмен, но затем выпускник художественной школы в Баку решил полностью посвятить себя искусству. Ему заказывали портреты известных в городе людей.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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