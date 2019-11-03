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Брестский художник продает картину с Лукашенко, Путиным и «глубоким смыслом» за 30 тысяч рублей
04.11.2019 17:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брестский художник Тигран Джавадян продает свою картину «Мир, Дружба, Безопасность», на которой изображены президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин. Свою работу автор оценил в 30 тысяч рублей.
Фотографию картины Тигран разместил на
Картина вызвала бурное обсуждение на странице художника. Пользователи оставляли полярные отзывы.
— Я к этому спокойно отношусь, — прокомментировал TUT.BY реакцию соцсетей Тигран. — Я и предполагал, что так будет. Дело в том, что с самого начала, как только я написал эту картину, у меня с ней какие-то истории происходят. Эта картина очень сильная, кто бы что ни говорил. Во-первых, там великолепная техника. Это надо видеть вживую, на фотографии не видно. Это очень композиционно сложная картина. Там есть глубокий политический и, я бы даже сказал, пророческий смысл, который спрятан в центре, на самом видном месте, но из-за страстей никто его не видит.
«Глубокий политический и пророческий смысл» картины художник обнародовать отказался, предоставив читателям право найти его самостоятельно. Можем только подсказать, что искать его следует в часах.
Собеседник объяснил, что работу над картиной он закончил еще в прошлом году. С тех пор она неоднократно выставлялась и «везде производила фурор»:
— Ее сложно выставлять. Она не оставляет людей равнодушными. Когда я ее выставлял в Интуристе, туда начало много молодежи приходить и на фоне картины они фотографировались. Когда я картину оттуда забрал, все начали жаловаться. Она, видимо, имеет силу. Я много картин написал — около трех с половиной тысяч — и они все проданы, но впервые столкнулся с таким.
По словам художника, из-за повышенного внимания, которое привлекает работа, он решил ее продать. Предложения уже поступали, но суммы не устроили автора. Сколько ему предлагали, Тигран не говорит, но сообщил, что готов с ней расстаться не меньше, чем за 30 тысяч рублей.
— Судя по тому, что происходит, я считаю, что картина удалась, — резюмировал автор.
Напомним, в 2013 году российский художник Никас Сафронов представил на персональной выставке в Бресте портрет Александра Лукашенко в образе Скорины. В день вернисажа работу сняли с экспозиции и увезли в Минск, чтобы
Тигран Джавадян примеру Сафронова следовать не намерен:
— Если я подарю [президенту], меня точно обвинят в подхалимстве. У меня этой цели не было. Я просто занимаюсь творчеством.
Тигран Джавадян приехал в Брест в 1988 году, писала газета «
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Картина очень сильная, уверяет художник.
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