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«Ближе к трем ночи выяснилось: автобуса не будет». Минчанка не смогла уехать из Минска в Варшаву

04.11.2019 17:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После статьи Минск «застряли» в дороге на 5,5 часа">«„Автобус был в ужасном состоянии“. Пассажиры рейса Варшава-Минск „застряли“ в дороге на 5,5 часов» с редакцией TUT.BY связалась Ольга Ковалева. В эти выходные ее семья столкнулась с похожей ситуацией. В субботу на автобусе польского перевозчика Оpenline ее дочь должна была уехать из Минска в Варшаву, но транспорта они так и не дождались.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Рейс, рассказывает Ольга, был назначен на субботу на 23.00. Вместе с ее дочкой Евгенией уехать должно было около 50 пассажиров. О том, что автобус отменился, их заранее никто не предупредил.

— Билеты на автобус люди покупали на разных интернет-платформах, поэтому, когда в 23.00 транспорт не приехал, пассажиры стали звонить операторам, — возвращается к тем событиям Ольга. — Толку от этого не было, и мы пошли к дежурной по вокзалу. Она стала узнавать и сообщила, что рейс пенесен на 00.10. В 00.10 оказалось, нужно еще подождать. Вот только сколько, не понятно. А ближе к трем ночи выяснилось: автобуса все-таки не будет.

Расстроенным пассажирам сотрудница автовокзала посоветовала написать заявления. После этого тем, кто покупал квитки через автовокзал, деньги сразу же вернули. Но таких, уточняет Ольга, было немного. С остальными, сказала дежурная, свяжутся и скажут, как им вернуть свои деньги.

— Мы покупали билет на «Инфобусе», на звонок они ответили, что помочь не могут, так как просто продают билеты, — продолжает собеседница. — По своим каналам я узнала, что организатор перевозки белорусская компания «Визит-тур» (в самой компании сказали, что на этот рейс они только продавали билеты польского перевозчика. — Прим. TUT.BY). В понедельник я им позвонила, мне сказали: пишите заявление. Но, если я напишу, когда мне вернут деньги? Про это мне не сообщили.

Сложившаяся ситуация, продолжает собеседница, ее не устраивает. Из Варшавы ее дочь собиралась ехать в Чехию, автобус был назначен на 10 утра. В итоге семье пришлось срочно ехать в аэропорт, покупать Евгении билет на самолет, а затем доплачивать и менять билет из Польши до Чехии. Теперь Ольга намерена идти в суд.

— Об этом я сообщила на вокзале, и 26 пассажиров меня поддержали, — говорит женщина. — Мы будем писать коллективное заявление и обращаться в суд. Таких ситуаций не должно повториться.

Павел Тишкевич, замдиректора компании «Визит-тур» пояснил, что они не были организатором поездки. Организатор поездки - польская фирма Оpenline, а Визит-тур как агент продавал их билеты.

— Точно так же, как они продают билеты, когда наш день. Допустим, сегодня в Польшу идет наш автобус, и они на него продают билеты, — поясняет собеседник. — Мы не знаем, почему в субботу польские коллеги не связались с нами, чтобы мы дали из Минска свой транспорт. Хотя у нас был подменный автобус.

Жалоб по субботе говорит Павел к ним не поступало. В условиях компании, продолжает собеседник, написано, если человек купил билет через их сайт и возникла ситуация, как в субботу, деньги ему вернут в течение трех дней.

— Сегодня-завтра бухгалтерия рассмотрит заявления тех, кто покупал билеты через через наш сайт, и все им разошлет, — рассказывает Павел.

— Если Ольга покупала билеты через «Инфобус», куда ей правильнее обратиться?

—  Она может обратиться к ним. Если они ей откажут, может связаться с нами. «Инфобус» у нас берут информацию о тех рейсах, которые продаются на нашем сайте.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу на автобусе польского перевозчика Оpenline Виктория Вишневская должна была уехать из Минска в Варшаву, но транспорта так и не пришел.
 
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