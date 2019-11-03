В Гомеле государственная газета преувеличила доходы оппозиционного кандидата. Пришлось извиняться

Источник материала: Tut.by

«Гомельские ведомости» извинились перед кандидатом в депутаты по Сельмашевскому округу № 32 активистом ОГП Владимиром Кацорой за публикацию в электронной версии издания сведений о его доходах, увеличенных в 10 раз, сообщает БелаПАН.

В печатной версии газеты «Гомельские ведомости» вышла публикация со сведениями о доходах кандидатов. Там было указано, что доходы Владимира Кацоры за год составили 3.350,57 рубля. В PDF-версии газеты доходы кандидата указаны в размере 30 350,57 рубля. На основании второй публикации некоторые СМИ пришли к выводу, что Владимир Кацора «вошел в топ-6 самых богатых кандидатов региона».

Кандидат обратился с жалобой по этому поводу в областную избирательную комиссию.

Газета принесла извинения и напечатала уточнение данных о его доходах. Вместе с тем интернет-СМИ, которые распространили данную информацию, не стали уточнять ее или убирать со своих страниц. «Это сознательная провокация против меня как гражданина и кандидата в депутаты», — заметил Кацора.

Областная комиссия дала ответ, что информация о доходах и имуществе подготовлена на основании сведений из налоговой инспекции. «„Гомельские ведомости“ в следующем номере принесут вам извинения и опубликуют уточнение. За информацию интернет-сайтов, указанных в вашем обращении, областная комиссия ответственности не несет», — сказано в ответе кандидату в депутаты.