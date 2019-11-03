﻿ В Гомеле государственная газета преувеличила доходы оппозиционного кандидата. Пришлось извиняться. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле государственная газета преувеличила доходы оппозиционного кандидата. Пришлось извиняться

04.11.2019 17:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Гомельские ведомости» извинились перед кандидатом в депутаты по Сельмашевскому округу № 32 активистом ОГП Владимиром Кацорой за публикацию в электронной версии издания сведений о его доходах, увеличенных в 10 раз, сообщает БелаПАН.

В печатной версии газеты «Гомельские ведомости» вышла публикация со сведениями о доходах кандидатов. Там было указано, что доходы Владимира Кацоры за год составили 3.350,57 рубля. В PDF-версии газеты доходы кандидата указаны в размере 30 350,57 рубля. На основании второй публикации некоторые СМИ пришли к выводу, что Владимир Кацора «вошел в топ-6 самых богатых кандидатов региона».

Кандидат обратился с жалобой по этому поводу в областную избирательную комиссию.

Газета принесла извинения и напечатала уточнение данных о его доходах. Вместе с тем интернет-СМИ, которые распространили данную информацию, не стали уточнять ее или убирать со своих страниц. «Это сознательная провокация против меня как гражданина и кандидата в депутаты», — заметил Кацора.

Областная комиссия дала ответ, что информация о доходах и имуществе подготовлена на основании сведений из налоговой инспекции. «„Гомельские ведомости“ в следующем номере принесут вам извинения и опубликуют уточнение. За информацию интернет-сайтов, указанных в вашем обращении, областная комиссия ответственности не несет», — сказано в ответе кандидату в депутаты.

 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Гомельские ведомости» извинились перед кандидатом в депутаты по Сельмашевскому округу № 32 активистом ОГП Владимиром Кацорой за публикацию в электронной...
 
Новости дня
Новости общества
 
Когда закончится реставрация монумента на площади Победы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика