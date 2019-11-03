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Женщина в Молодечно купила у незнакомца «царские» монеты - а они оказались подделкой

04.11.2019 17:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция разбирается в неприятной истории с обманом 33-летней жительницы Молодечно. Незнакомец предложил ей купить несколько «царских монет», как оказалось, поддельных. Об этом сообщает милиция Минской области.


Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Уличный торговец продавал семь монет якобы «царской» чеканки с изображениями Николая II, Екатерины II и Елизаветы I. Предложением заинтересовалась 33-летняя местная жительница.

«Как выяснилось, у женщины уже есть несколько старинных образцов. Сначала цена вопроса была 300 рублей, но после торга участники сделки сошлись на 160 рублях», — рассказали в УВД.

Продавец заявил, что нашел монеты на строительном объекте, где работал сам. Сделка состоялась возле дома на улице Виленской. Позже женщина усомнилась в подлинности монет и обратилась в ломбард — и специалисты были с ней согласны. Тогда она обратилась в милицию.

Оперативники выяснили, что продавец, мужчина неславянской внешности, передвигается на автомобиле ВАЗ 21 099 с кузовом типа седан темно-бордового цвета. Машина с российскими номерами (есть цифры 145).

Сейчас проводится проверка. Экспертиза должна установить, из чего и как были изготовлены эти монеты.

Граждан, которые располагают какой-либо информацией о продавце старинных монет либо местонахождении автомобиля с такими данными, просят обратиться в Молодечненский РОВД лично (г. Молодечно, ул. Галицкого, 23) либо по телефонам: 8 (0176) 77-16-56 (оперативно-дежурная служба) либо 102.

Милиция предостерегает людей от покупки с рук у неизвестных людей старинных вещей, предметов и, в частности, монет:

«Для злоумышленников, которые пользуются нумизматической неграмотностью людей, аферы подобного рода становятся прибыльным бизнесом».

 
 
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