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Бюджет выделяет на Белгостелерадиокомпанию около 60 млн долларов в 2020. Сколько потратят на госСМИ?

04.11.2019 17:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Депутат Анна Канопацкая в фейсбуке опубликовала проект бюджета-2020, который поступил на рассмотрение в парламент. Посмотрели, сколько страна планирует потратить на государственные СМИ.

В приложении о расходах республиканского бюджета на следующий год говорится, что на средства массовой информации страна планирует потратить 164 187 797 рублей — около 80,5 миллионов долларов по нынешнему курсу. Это больше, чем расходы бюджета на культуру. Большая часть этих денег уйдет на радио и ТВ — 143 123 503 рублей (около 70,1 млн долларов). На печатные СМИ и издательства — 7 251 178 рублей (примерно 3,5 миллиона долларов).

В одном из приложений к проекту бюджета, которые обнародовала депутат Анна Канопацкая, расписано, сколько денег получат телеканалы и государственное информагентство Белта.

Национальная гостелерадиокомпания обойдется белорусским налогоплательщикам в 123 924 515 рублей (около 60,7 миллионов долларов). Для сравнения: на органы судебной власти из республиканского бюджета выделяется 143 843 013 рубля — около 70,5 млн долларов.

Второму национальному телеканалу (ОНТ) планируется выделить 4 241 680 рубля (около двух миллионов долларов), СТВ — 1 501 045 рублей (около 735 тысяч долларов), Телерадиокомпании «Мир» — 7 867 000 рублей (около 3,8 миллионов)

Планируется, что Белта получит от налогоплательщиков 1 469 225 рублей — больше 700 тысяч долларов по нынешнему курсу.

 
 
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Депутат Анна Канопацкая в фейсбуке опубликовала проект бюджета-2020, который поступил на рассмотарение в парламент. Посмотрели, сколько страна планирует потратить...
 
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