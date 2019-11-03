«Небольшой тревожный сигнал был». Как развивается ситуация с аннулированными билетами «Белавиа»

Источник материала: Tut.by

«Белавиа» аннулировала билеты, которые пассажиры купили через сайт aerobilet.ru, права на который принадлежат турецкому агентству — компании IATI. Пострадавших — около 4 тысяч пассажиров, упущенную выгоду авиакомпания оценивает в 1 млн долларов. Представитель минского офиса компании IATI Инна Конюхова говорит, что турагентства, которые оформляли билеты через систему IATI, не пострадали: «Мы вернули деньги за аннулированные места, потому что были случаи, когда билет был подтвержден, но „Белавиа“ отказывала пассажиру в посадке на рейс. Или пассажир прошел регистрацию в аэропорту, а его прямо с самолета сняли».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как отмечал на пресс-конференции в Минске гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров, у авиакомпании нет договоров ни с турецкой компанией IATI, ни с их дочерними компаниями, среди которых сервис по продаже билетов aerobilet.ru. Сотрудничество проходило через Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA) — это международный регулятор в области воздушных перевозок. Порядок расчета таков: в следующем месяце компания перечисляет перевозчику деньги за выкупленные билеты. Однако «Белавиа», как и другие авиакомпании по всему миру, перестала получать деньги от IATI второй месяц подряд. Часть пассажиров по «выкупленным» таким образом билетам улетела без оплаты. Однако долги IATI росли, и Международная ассоциация воздушного транспорта приняла решение об отключении турецкой компании от систем бронирования. Долг, по данным Ассоциации, превышает 50 млн долларов, а банковские гарантии составляют около 23 млн.

— Российская структура IATI перестала перечислять деньги IATA, — пояснял Гусаров. — Слишком большие суммы. Пострадали компании по всему миру. 25 октября IATA собирала в Стамбуле представителей потерпевших авиакомпаний. Окончательного решения или механизма, как поступать, пока не принято. Каждая авиакомпания действует исходя из законодательства своей страны и объема потерь. Какая-то часть этих сумм будет погашена за счет банковских гарантий, которые IATI имеет перед IATA, но эта сумма — меньше половины от общих потерь.

На вопрос, какие потери могла понести «Белавиа», Анатолий Гусаров заявил «около 1 млн долларов, пострадавших — около 4 тысяч пассажиров». Часть из них успели пролететь по билетам, деньги за которые «Белавиа» так и не получила, речь идет о рейсах с 17 сентября по 17 октября этого года. Далее было принято решение аннулировать «выкупленные» билеты, поскольку до авиакомпании эти деньги так и не дошли. Теперь пассажирам предлагают купить повторно те же билеты по самым низким тарифам, а также выдают подтверждение в банк, что по предыдущему платежу услуга не была оказана.

Похожая проблема была в прошлом году в России, когда разорилось одно из крупнейших агентств по продаже авиабилетов — компания Sindbad, которая ежемесячно продавала около 200 тысяч билетов, объем долговых обязательств оценивался в 10 млн долларов. Примечательно, что в последние месяцы работы агентство продавало билеты с большими скидками.

Сервис Aerobilet.ru тоже продавал билеты по самой выгодной цене, что позволяло ему попадать в верхние строчки поисковых систем.

Количество пострадавших и белорусских, и иностранных пассажиров идет на тысячи. Вероятнее всего, речь идет о туристах, которые сами, без посредников, покупали билеты. Туристические агентства, оформившие билеты для своих пассажиров через систему IATI, и их клиенты не пострадали, заявила TUT.BY директор минского офиса IATI Инна Конюхова:

— Мы оказываем услуги по внесению информации в систему бронирования IATI. Сотрудники белорусского офиса лично, вручную проверили все рейсы «Белавиа» и произвели возврат средств. Таких билетов было около 20. Мы продолжаем работать, ищем новые пути, как дальше будет работать система. Трудности возникли, но никто не обанкротился. Мы вернули деньги за аннулированные места, потому что были случаи, когда билет был подтвержден, но «Белавиа» отказывала пассажиру в посадке на рейс. Или пассажир прошел регистрацию в аэропорту, а его прямо с самолета сняли. Никто из авиакомпаний больше так не делал, все летают, и всех на рейсы сажают, все хорошо. Мы же бронируем и другие авиакомпании. Никто места не аннулировал, не заставлял пассажиров дважды перечислять деньги за те же билеты.

По словам Инны Конюховой, позже компания будет готова дать более подробный комментарий о сложившейся ситуации.

Эксперт по туризму и редактор сайта Toursoyuz.by Лилия Кобзик говорит, что в туриндустрии с осторожностью восприняли новость об аннулировании билетов «Белавиа».

— Эта ситуация в очередной раз показывает, что нужно бронировать билеты и туры через проверенные компании, — отмечает эксперт. — IATI давно работает на рынке, но небольшой тревожный сигнал был: цены на билеты были чуть ниже. В таких случаях должен возникнуть вопрос: за низкой ценой стоит большой оборот компании или искусственно созданный оборот, который потом лопнет, как мыльный пузырь?