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Специальное комплексное мероприятие «Подросток» проходит в республике с 31 октября

04.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В дни осенних каникул пройдут мероприятия по профилактике правонарушений, пьянства, наркомании и токсикомании среди подростков, будет активизирована индивидуальная профилактическая работа с подученной категорией несовершеннолетних.

Сотрудники милиции выступят с тематическими лекциями и беседами в учреждениях образования, трудовых коллективах и средствах массовой информации. Будут организованы рейды по клубам, дискотекам, интернет-кафе. Не останутся без внимания чердаки, подъезды, подвалы, подземные переходы и другие места неорганизованного отдыха молодежи. В поле зрения правоохранителей попадут родители и лица, их заменяющие, которые не выполняющие обязанности по воспитанию своих детей. Планируется усилить контроль за местами торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками или пивом для предупреждения и пресечения их продажи несовершеннолетним. Совместно с врачами-наркологами будет проведена работа по выявлению подростков, нуждающихся в лечении от алкоголизма, токсикомании, наркомании и организации с ними профилактической работы.

Справочно

За 9 месяцев текущего года рост подростковой преступности составил почти 11%. Самым распространенным преступлением в общем массиве противоправных деяний, совершаемых подростками и при их соучастии, продолжают оставаться кражи (523). В подростковой среде в полтора раза возросло число хищений путем использования компьютерной техники. Кроме того, в два раза увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

https://www.mvd.gov.by

 
 
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