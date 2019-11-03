О строительстве учреждений здравоохранения и образования президенту страны доложил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко

Источник материала: Единство

Главе государства доложили о развитии системы здравоохранения в стране и перспективах работы РНПЦ онкологии, снижении показателя смертности, что свидетельствует об эффективности работы. Глава государства поднял вопрос о необходимости обеспечения врачей самым современным медицинским оборудованием.

Речь шла и о развитии здравоохранения в Минской области.

Председатель Минского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко доложил Президенту страны Александру Лукашенко о строительстве учреждений здравоохранения.

Введены в эксплуатацию поликлиника в Солигорске на 400 посещений в смену, терапевтический корпус Минской центральной районной больницы на 172 койки, амбулатория в Острошицком Городке на 60 посещений в смену.

На данный момент идет строительство детского многопрофильного корпуса в Борисове, амбулатории в аг. Хатежино, детской поликлиники в Жодино.

Немаловажный вопрос – обеспеченность медицинских работников жильем. Введены в эксплуатацию общежития в Столбцовском районе, Острошицком Городке, аг. Лесном. Также общежитие малосемейного типа введут в эксплуатацию в д. Лесковка. В Любанском районе и п. Лесном для медиков построят жилые дома.

Также Анатолий Исаченко ответил на вопрос Президента о том, как обстоят дела со строительством детских садов на Минщине.

Обеспеченность местами в учреждениях дошкольного образования по Минской области составит в 2020 году при выполнении плана строительства детских садов – 95%, а по Минскому району – 84, на конец нынешнего года – 89,5% и 63% соответственно. Чтобы выровнять ситуацию по интенсивно развивающемуся Минскому району, запланировано построить в 2020 году 7 дошкольных учреждений: в аг. Хатежино, Мачулищи, Сеница, Михановичи, д. Боровляны, г. Смолевичи, а также дошкольный центр развития ребенка в г.п. Ивенец.

В следующем году будет начато строительство учебно-педагогического комплекса «Детский сад-начальная школа» в г. Молодечно и детского сада в Колодищах.

Сейчас идет строительство 5 детских садов: в д. Боровляны, Копище, аг. Колодищи, Ратомка, г. Червене.

Шесть детских садов построено и сдано в эксплуатацию за 2017-2018 годы: в Жодино, Столбцах, Фаниполе, и три детсада в д. Копище.

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