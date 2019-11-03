ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О строительстве учреждений здравоохранения и образования президенту страны доложил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко

04.11.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Главе государства доложили о развитии системы здравоохранения в стране и перспективах работы РНПЦ онкологии, снижении показателя смертности, что свидетельствует об эффективности работы. Глава государства поднял вопрос о необходимости обеспечения врачей самым современным медицинским оборудованием.

Речь шла и о развитии здравоохранения в Минской области.

Председатель Минского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко доложил Президенту страны Александру Лукашенко о строительстве учреждений здравоохранения.

Введены в эксплуатацию поликлиника в Солигорске на 400 посещений в смену, терапевтический корпус Минской центральной районной больницы на 172 койки, амбулатория в Острошицком Городке на 60 посещений в смену.

На данный момент идет строительство детского многопрофильного корпуса в Борисове, амбулатории в аг. Хатежино, детской поликлиники в Жодино.

Немаловажный вопрос – обеспеченность медицинских работников жильем. Введены в эксплуатацию общежития в Столбцовском районе, Острошицком Городке, аг. Лесном. Также общежитие малосемейного типа введут в эксплуатацию в д. Лесковка. В Любанском районе и п. Лесном для медиков построят жилые дома.

Также Анатолий Исаченко ответил на вопрос Президента о том, как обстоят дела со строительством детских садов на Минщине.

Обеспеченность местами в учреждениях дошкольного образования по Минской области составит в 2020 году при выполнении плана строительства детских садов – 95%, а по Минскому району – 84, на конец нынешнего года – 89,5% и 63% соответственно. Чтобы выровнять ситуацию по интенсивно развивающемуся Минскому району, запланировано построить в 2020 году 7 дошкольных учреждений: в аг. Хатежино, Мачулищи, Сеница, Михановичи, д. Боровляны, г. Смолевичи, а также дошкольный центр развития ребенка в г.п. Ивенец.

В следующем году будет начато строительство учебно-педагогического комплекса «Детский сад-начальная школа» в г. Молодечно и детского сада в Колодищах.

Сейчас идет строительство 5 детских садов: в д. Боровляны, Копище, аг. Колодищи, Ратомка, г. Червене.

Шесть детских садов построено и сдано в эксплуатацию за 2017-2018 годы: в Жодино, Столбцах, Фаниполе, и три детсада в д. Копище.

http://minsk-region.gov.by

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 октября посетил Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова.
 
Новости дня
Новости общества
 
Последний раз так тепло было больше полувека назад. Синоптики рассказали о рекордах октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские аксессуары Москва в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика