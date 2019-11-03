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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Молодых учителей объединил VIII фестиваль педагогических идей и решений В Минском районе сегодня стартовал восьмой фестиваль педагогических идей и решений. Площадкой стал оздоровительно-образовательный центр "Лидер". Главная цель -...

В Минском районе сегодня стартовал восьмой фестиваль педагогических идей и решений. Площадкой стал оздоровительно-образовательный центр "Лидер". Главная цель - найти и поддержать наиболее одаренных молодых педагогов. В течение трех дней 120 молодых специалистов с каждого района столицы, а также Брестской, Витебской и Могилевской областей сначала представят свои визитные карточки. А затем пройдут практические занятия, поучаствуют в мастер-классах и тренингах. В этом году тема форума - медиаобразование.