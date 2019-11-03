Прошла учеба наблюдателей от профзоюзов

Источник материала: Газета Авангард

Состоялась учеба наблюдателей от районного объединения организаций профсоюзов.





Как отметила председатель районного объединения организаций профсоюзов Татьяна Бурнышева, такое обучение проводится с целью обеспечения грамотной работы на избирательных участках. Она акцентировала внимание на полномочиях и правах наблюдателей. Также обсудили варианты действия в спорных ситуациях, которые могут возникнуть на участках. Татьяна Ивановна подчеркнула, что в районе на время парламентских выборов создан штаб при районном объединении организаций профсоюзов, который будет координировать работу наблюдателей.





– Профсоюзы всегда принимают активное участие во всех этапах избирательной кампании. Чтобы качественно проводить наблюдение за ходом голосования, наблюдатели должны обладать определенными знаниями, – подчеркнул заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков.





После учебы профсоюзных наблюдателей состоялось заседание президиума районного объединения организаций профсоюзов, на котором были рассмотрены организационные вопросы.





















Ольга ЧЕРНЯКОВА

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