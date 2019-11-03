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Прошла учеба наблюдателей от профзоюзов

04.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Состоялась учеба наблюдателей от районного объединения организаций профсоюзов. 

Прошла учеба наблюдателей от профзоюзов

Как отметила председатель районного объединения организаций профсоюзов Татьяна Бурнышева, такое обучение проводится с целью обеспечения грамотной работы на избирательных участках. Она акцентировала внимание на полномочиях и правах наблюдателей. Также обсудили варианты действия в спорных  ситуациях, которые могут возникнуть на участках.  Татьяна Ивановна подчеркнула, что в районе на время парламентских выборов создан штаб при районном объединении организаций профсоюзов, который будет координировать работу наблюдателей.

Прошла учеба наблюдателей от профзоюзов

– Профсоюзы всегда принимают активное участие во всех этапах избирательной кампании. Чтобы качественно проводить наблюдение за ходом голосования, наблюдатели должны обладать определенными знаниями, – подчеркнул заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков.

Прошла учеба наблюдателей от профзоюзов

После учебы профсоюзных наблюдателей состоялось заседание президиума районного объединения организаций профсоюзов, на котором были рассмотрены организационные вопросы.

Прошла учеба наблюдателей от профзоюзов

Прошла учеба наблюдателей от профзоюзов

Прошла учеба наблюдателей от профзоюзов

Прошла учеба наблюдателей от профзоюзов

Прошла учеба наблюдателей от профзоюзов

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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Состоялась учеба наблюдателей от районного объединения организаций профсоюзов.  Как отметила председатель районного объединения организаций...
 
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