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Чигиринской ГЭС — 60 лет!

04.11.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Чигиринской ГЭС — 60 лет!

В Чигиринке прошли торжественные мероприятия, посвященные 60-летию одной из старейших гидроэлектростанций Белорусской энергосистемы — Чигиринской ГЭС.

Своеобразным памятником как гидросооружению, так и людям, благодаря труду которых была построена станция и безаварийно работает в течение шести десятилетий, стала мемориальная доска в честь юбилея ГЭС, которая размещена на здании станции и была открыта во время торжественного митинга. Почетное право открыть ее было предоставлено начальнику Чигиринской ГЭС Григорию Еврасову и ветерану энергетики Виктору Примаку.

В Чигиринском СДК состоялось чествование нынешних работников ГЭС, ветеранов труда. С юбилеем их поздравили заместитель генерального директора РУП «Могилевэнерго» Станислав Бородавко, главный инженер РУП «Могилевэнерго» Александр Шишов, председатель областного комитета профсоюза РУП «Могилевэнерго» Николай Цариков, и.о. директора филиала РУП «Могилевэнерго» «Бобруйские электрические сети» Антон Каранкевич, председатель Стайковского сельского Совета депутатов Михаил Фрейберг, директор СХФ «Чигиринка» РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» Игорь Кузнецов.

Для присутствовавших был организован праздничный концерт, подготовленный силами работников культуры района.


Чигиринской ГЭС — 60 лет!


Чигиринской ГЭС — 60 лет!


Чигиринской ГЭС — 60 лет!

Чигиринской ГЭС — 60 лет!

Чигиринской ГЭС — 60 лет!


Чигиринской ГЭС — 60 лет!


Чигиринской ГЭС — 60 лет!


Чигиринской ГЭС — 60 лет!


Чигиринской ГЭС — 60 лет!


Чигиринской ГЭС — 60 лет!


Чигиринской ГЭС — 60 лет!

Чигиринской ГЭС — 60 лет!

 
 
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В Чигиринке прошли торжественные мероприятия, посвященные 60-летию одной из старейших гидроэлектростанций Белорусской энергосистемы — Чигиринской ГЭС....
 
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