В Витебской области задержали геймера-подростка: нашел чужую карточку и потратил 2 тысячи рублей

Источник материала: Tut.by

В Витебской области милиция задержала 16-летнего подростка по подозрению в хищении денег с чужой карточки. По данным оперативников, деньги пошли на оплату игр в интернете. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.

Находясь на даче в Витебской области жительница Минска потеряла карточку. А через месяц, когда вернулась домой, заметила утерю и уточнила через кабинет интернет-банкинга, что кто-то провел по ее карте более 40 платежей.

Оперативники выяснили, что деньги шли на оплату игровых приложений в интернете. Так милиция вышла на след 16-летнего учащегося в Витебской области. По его словам, нашел карту на улице и сфотографировал данные, а затем использовал их для оплаты игр, которые покупал для дальнейшей перепродажи в Сети. Сумма ущерба составила 2 тысячи рублей.

Известно, что раньше у подростка не было проблем с законом. Материалы проверки в отношении него уже переданы следователям для дачи правовой оценки. Такие действия могут быть квалифицированы по ч.2 ст. 212 Уголовного кодекса — хищение путем использования компьютерной техники. За это грозит наказание до 5 лет лишения свободы.