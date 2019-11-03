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В Минске уже появляются новогодние елки. Как они выглядят, когда за окном - устойчивый плюс
04.11.2019 19:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новогодние елки в Минске начали устанавливать еще 31 октября. Первым смонтировали новогоднее дерево в парке Горького, потом стали подтягиваться и спальные районы. Посмотрите, как приходит праздник, когда за окном — устойчивый плюс. А еще мы вспомнили, когда это происходило в предыдущие годы.
Когда новогодние ели появлялись на столичных улицах в последние годы? Оказалось, примерно в эти же дни, что и сейчас.
Так, в 2018 году зеленый каркас на улице Руссиянова (и не только там)
В этом году в разных районах Минска установят 30 елей.
— Может показаться, что мы рано занялись монтажом елок. Но на самом деле процесс этот небыстрый, и задействованы в нем две бригады на весь город, — рассказывал агентству
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Первым смонтировали новогоднее дерево в парке Горького, потом стали подтягиваться и спальные районы.
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