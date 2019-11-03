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В Минске уже появляются новогодние елки. Как они выглядят, когда за окном - устойчивый плюс

04.11.2019 19:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новогодние елки в Минске начали устанавливать еще 31 октября. Первым смонтировали новогоднее дерево в парке Горького, потом стали подтягиваться и спальные районы. Посмотрите, как приходит праздник, когда за окном — устойчивый плюс. А еще мы вспомнили, когда это происходило в предыдущие годы.


Когда новогодние ели появлялись на столичных улицах в последние годы? Оказалось, примерно в эти же дни, что и сейчас.

Так, в 2018 году зеленый каркас на улице Руссиянова (и не только там) появился 1 ноября. В 2017-м елки также заметили в первых числах ноября, а в 2016-м — еще 27 октября. Любопытно, что на фотографиях в перечисленные годы снега тоже не видно.

В этом году в разных районах Минска установят 30 елей.

— Может показаться, что мы рано занялись монтажом елок. Но на самом деле процесс этот небыстрый, и задействованы в нем две бригады на весь город, — рассказывал агентству «Минск-Новости» замдиректора по производству УП «Минскреклама» Дмитрий Пракопенко. — Если посчитать, что на один объект в среднем по дню требуется на монтаж каркаса, установку лапок, развешивание игрушек и световое оформление, то времени не так и много. Ведь завершить все работы по новогоднему убранству столицы необходимо до конца первой декады декабря.







Искусственные ели уже появились и на базарах внутри столичных универмагов
 
Теги: Минск
 
 
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Первым смонтировали новогоднее дерево в парке Горького, потом стали подтягиваться и спальные районы.
 
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