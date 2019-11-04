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Гомельский МакДональдс — больше уникальных кадров и подробностей. Видео. ВЕЧЕРНИЙ ВЫПУСК «СН» 04.11.2019

05.11.2019 06:28 — Новости Общества | Сильные новости (Гомель)  
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Источник материала: Сильные новости (Гомель)

Ежедневно, за исключением выходных, на YouTube-канале, сайте и официальных группах в соцсетях «Сильных новостей» выходят вечерние информационные выпуски. Важные и актуальные новости города, области и страны в целом — смотрите у нас.

300 км. — не единственное, что разделяло Гомель и Минск ещё совсем недавно. До минувшей субботы разница между городами, если можно так выразиться, составляла 20 лет. Два десятилетия Гомель ждал открытия МакДональдса. И вот, 2 ноября это произошло. Ресторан стал 17-м по счёту в стране и 1-м в Гомеле. Город уже разделился на два лагеря: с одной стороны — те, кто рад и в первый же день оккупировал долгожданное заведение, с другой стороны — те, кто к подобной кухне относится враждебно и не разделяет ажиотаж вокруг открытия ресторана. «Сильные новости» сходили на открытие и успели написать не только статью, но и показать, как это было в видео.

 Гомельский МакДональдс — больше уникальных кадров и подробностей. Видео. ВЕЧЕРНИЙ ВЫПУСК «СН» 04.11.2019
 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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