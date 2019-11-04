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Пали температурные рекорды в Минске и Бресте, в Марьиной Горке перекрыт максимум 120-летней давности

05.11.2019 06:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Благодаря теплому сектору циклона 4 ноября в Беларуси установлен температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений. Как сообщает БелаПАН, об этом свидетельствует сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Житковичах 4 ноября воздух прогрелся до +18,5°С. Прежний максимум дня составлял +17,8°С (4 ноября 1968 года в Бресте). В самих Житковичах пал рекорд 35-летней давности (+14,6°С). В этом райцентре разница между новым и старым рекордом оказалась наибольшей в стране (3,9 градуса).

Обновились экстремумы дня на 36 метеостанциях во всех областях. На 24 из них (2/3) пали рекорды 1996 года. Самым старым был рекорд, зафиксированный в 1899 году в Марьиной Горке, — 14,6 градуса (сейчас — 16,7). В Минске новый максимум составляет +15,2°С (было +13,8 °С в 1996 году), в Могилеве — +12,8°С (12,4°С в 1996-м), в Бресте — +18,1°С.

В октябре рекорды тепла обновлялись с 13-го по 16-е, а также с 19-го по 27-е число. А в ночь на 31 октября впервые в нынешнем осенне-зимнем сезоне температура опустилась до 10 градусов мороза. В Бобруйске и Василевичах были отмечены новые рекорды холода — минус 10,3 и минус 10 соответственно.

В сентябре температурные рекорды отмечались 2-го, 3-го, а также с 9-го по 12-е число, антирекорды — 20-го, 21-го, 23-го и 24-го.

5 ноября температура немного понизится, но останется выше средних многолетних значений для этой поры. Синоптики обещают на этой неделе температуру на 4−7°С выше климатической нормы.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Благодаря теплому сектору циклона 4 ноября в Беларуси установлен температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений.
 
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