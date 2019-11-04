«Укус» России, округ Андрейченко, елки в городе и судейский «беспредел» - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Казалось бы, только начали трудиться, а тут — уже середина рабочей недели наступила. До больших выходных рукой подать, а там уже и Новый год не за горами. Вон в Минске уже и украшенные елки появляются , смотрите, как они выглядят, когда за окном устойчивый плюс. Кстати, морозов на этой неделе точно ждать не стоит: самым теплым днем пока оказался понедельник (здесь снова погодный рекорд !), теперь начнет немного холодать, но температура все равно будет выше климатической нормы . Синоптики, к слову, уже подвели итоги необычного октября — оказалось, последний раз так тепло было больше полувека назад. А теперь напомним, как мы прожили вчерашний день.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Кажется, у нас снова не самый простой период в отношениях с Россией : началось с того, что Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание белорусского президента о том, что значит быть независимыми, которое прозвучало во время недавней поездки в Казахстан: «Наши отцы и деды защищали свою землю, это не „участие в чужих войнах“. Поэтому для меня очень странно слышать такие слова», — сказал российский премьер. Белорусская сторона тут же парировала : пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт назвала слова Медведева неожиданными и удивилась, «что после стольких пройденных вместе испытаний сегодня наши страны погрязли в бесконечных переговорах по нефти, газу и даже продуктам питания». «Просто кому-то надо, чтобы эта вроде бы предельно понятная тема вдруг зазвучала. Или, может быть, надо найти новый повод укусить?.. Но это — вопрос пока риторический», — заключила она.

: началось с того, что высказывание белорусского президента о том, что значит быть независимыми, которое прозвучало во время недавней поездки в Казахстан: «Наши отцы и деды защищали свою землю, это не „участие в чужих войнах“. Поэтому для меня очень странно слышать такие слова», — сказал российский премьер. Белорусская сторона тут же : пресс-секретарь президента назвала слова Медведева неожиданными и удивилась, «что после стольких пройденных вместе испытаний сегодня наши страны погрязли в бесконечных переговорах по нефти, газу и даже продуктам питания». «Просто кому-то надо, чтобы эта вроде бы предельно понятная тема вдруг зазвучала. Или, может быть, надо найти новый повод укусить?.. Но это — вопрос пока риторический», — заключила она. Кстати, о нефти. Вот тут наш Минфин уже посчитал , во сколько обойдутся для Беларуси потери от прекращения «перетаможки» нефти .

, во сколько обойдутся для Беларуси потери от . А тем временем совладельцем масштабного проекта в китайско-белорусском парке оказался экс-министр энергетики России. В «Великом камне» он будет строить завод по производству композитных материалов и изделий из них. Рассказываем все, что нам пока удалось узнать об этом.

в китайско-белорусском парке оказался экс-министр энергетики России. В «Великом камне» он будет строить завод по производству композитных материалов и изделий из них. Рассказываем все, что нам пока об этом. Мы уже писали о том, сколько зарабатывают действующие белорусские парламентарии, которые идут на выборы в этом году, теперь посмотрели , как живут их коллеги в других странах. А еще мы съездили в округ нынешнего спикера парламента Владимира Андрейченко, который, напомним, баллотируется в депутаты уже четвертый раз.





Кстати, один из районов округа нынешнего спикера попал в список «отстающих», где зарплаты не дотянули даже до 800 рублей. Вот здесь рассказываем, сколько получают в самых «бедных» и самых «богатых» районах Беларуси.

рассказываем, сколько получают в Беларуси. Власти ввели послабления для индивидуальных предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей и уплачивают единый налог. ИП теперь не нужно будет иметь при себе при перевозке товара документы, которые подтверждают его покупку . Эти бумаги не нужны в местах хранения и продажи товаров. Объясняем , почему это важно.

. Эти бумаги не нужны в местах хранения и продажи товаров. , почему это важно. В суде Заводского района Минска продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении предпринимателя Нонны Гришиной, которую обвиняют в даче взятки экс главному архитектору Минска Павлу Лучиновичу . Вчера допросили важного свидетеля — Сергея Ермашевича — помощника руководителя компании «Спринг-Инвест», которая строит бизнес-центр на улице Смолячкова в Минске. По данным обвинения, именно этот объект за взятку помогал согласовывать Лучинович.

в отношении предпринимателя Нонны Гришиной, которую обвиняют в даче взятки экс главному архитектору Минска . Вчера важного свидетеля — Сергея Ермашевича — помощника руководителя компании «Спринг-Инвест», которая строит бизнес-центр на улице Смолячкова в Минске. По данным обвинения, именно этот объект за взятку помогал согласовывать Лучинович. Следим на ситуацией в Барановичах, где недавно 13 детей попали в больницу с подозрением на отравление парами хлора в бассейне. СК сейчас проводит проверку.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

В 90-е годы в Беларуси гремело имя Игоря Забары . На спектакли с его участием ломились зрители, на некоторые — к примеру, на легендарную «Комедию» — люди ходили по 25 раз кряду. Но к началу нулевых стало понятно, что без серьезной спонсорской поддержки негосударственным коллективам, в которых работал Забара, выжить сложно. Работы становилось все меньше, и на пике славы Игорь резко сменил карьеру и страну: в 2006-м он уехал в Украину, стал успешным кинорежиссером и продюсером. Поговорили с ним о жизни в новой стране и отношениях с дочерью, также он ответил на вопрос, почему у белорусов, в отличие от украинцев, не получается снимать сериалы.

. На спектакли с его участием ломились зрители, на некоторые — к примеру, на легендарную «Комедию» — люди ходили по 25 раз кряду. Но к началу нулевых стало понятно, что без серьезной спонсорской поддержки негосударственным коллективам, в которых работал Забара, выжить сложно. Работы становилось все меньше, и на пике славы Игорь резко сменил карьеру и страну: в 2006-м он уехал в Украину, стал успешным кинорежиссером и продюсером. с ним о жизни в новой стране и отношениях с дочерью, также он ответил на вопрос, почему у белорусов, в отличие от украинцев, не получается снимать сериалы. Как думаете, какой приговор вынесет суд пьяному водителю, который сбил пешехода ? Да, как правило, такие аварии заканчиваются суровым приговором для водителя. Но в истории, которая произошла в Барановичах, все оказалось не так просто : когда дело дошло до суда, обвиняемого оправдали — судья посчитал, что преступление не доказано. Кстати, о безопасности на дорогах. Вот печальная статистика : за 3 дня в авариях погибли 10 человек, 5 из них — пешеходы без фликера. Берегите себя и будьте внимательны!

? Да, как правило, такие аварии заканчиваются суровым приговором для водителя. Но в истории, которая произошла в Барановичах, : когда дело дошло до суда, обвиняемого оправдали — судья посчитал, что преступление не доказано. Кстати, о безопасности на дорогах. Вот печальная : за 3 дня в авариях погибли 10 человек, 5 из них — пешеходы без фликера. Берегите себя и будьте внимательны! Помните, мы на прошлой неделе Минск приехала Настя Рыбка. Поговорили о разрыве с Лесли, политических амбициях и встрече с Лукашенко">встречались с Настей Рыбкой , которая заявила о скорой встрече с Александром Лукашенко . Пресс-секретарь президента рассказала , будет эта встреча или нет.

, которая заявила о скорой встрече с . Пресс-секретарь президента , будет эта встреча или нет. А здесь смотрите , какая благодать! Издатель и фотохудожник Денис Романюк выпустил альбом «Беларусь. Храм і краявід», посвященный храмовой архитектуре. Это итог работы над проектом, на реализацию которого ушло два десятка лет.





Редакция сайта «Наша Ніва» объявил а, что будет выпускать два детских журнала на мове: один для дошкольников, второй — для учеников младших классов. Сейчас идет сбор средств.

а, что будет выпускать два детских журнала на мове: один для дошкольников, второй — для учеников младших классов. Сейчас идет сбор средств. Если в большие выходные вы собираетесь ехать на автобусе в Варшаву , предупреждаем: могут быть нюансы. Один из наших читателей рассказал, что застрял в пути на 5,5 часа (автобус был в ужасном состоянии и по дороге в Минск вообще сломался), а другая читательница говорит, что и вовсе в 3 часа ночи на вокзале узнала — автобуса не будет.

, предупреждаем: могут быть нюансы. Один из наших читателей рассказал, что в пути на 5,5 часа (автобус был в ужасном состоянии и по дороге в Минск вообще сломался), а другая читательница говорит, что и вовсе в 3 часа ночи на вокзале — автобуса не будет. А у вас в квартире есть фонтан ? В дизайне интерьеров, если говорить о массовости, все еще популярны минимализм, скандинавский и лофт. Объяснение простое: бюджетно и «как в Европе». Но если владельцу квартиры хочется подчеркнуть состоятельность, то тут, конечно, не до минимализма. Роскошь и статусность — это барокко, не иначе. И вот как это может выглядеть (и сколько стоить).

? В дизайне интерьеров, если говорить о массовости, все еще популярны минимализм, скандинавский и лофт. Объяснение простое: бюджетно и «как в Европе». Но если владельцу квартиры хочется подчеркнуть состоятельность, то тут, конечно, не до минимализма. Роскошь и статусность — это барокко, не иначе. И вот как это (и сколько стоить). В выходные в Минске впервые прошел международный фестиваль по экзотическому танцу на пилоне. Показываем, как это выглядело (спойлер, выступали и девушки, и мужчины).





О СПОРТЕ

Минское «Динамо» проиграло уже 11 матчей подряд. Пытаемся понять , что же это такое происходит.

проиграло уже 11 матчей подряд. , что же это такое происходит. Главный тренер национальной команды по хоккею Михаил Захаров припомнил обстоятельства расставания с минской «Юностью» , откуда ушел вскоре после заступления на пост наставника сборной.

обстоятельства расставания , откуда ушел вскоре после заступления на пост наставника сборной. А в футболе скандал с судьями. Владелец брестского «Динамо» Александр Зайцев после матча с «Шахтером» (1:1) поделился мнением о судействе: «10 тысяч человек собрались плюс телеаудитория. И все видели этот судейский беспредел. Это даже не низкая квалификация судьи. Ведь Шимусик квалифицированный арбитр. Это просто беспредел!». Команда опубликовала открытое письмо Департаменту судейства и инспектирования, а вот здесь рассказываем, что думает обо всем этом главный по судьям в Беларуси и АБФФ .

Александр Зайцев после матча с «Шахтером» (1:1) мнением о судействе: «10 тысяч человек собрались плюс телеаудитория. И все видели этот судейский беспредел. Это даже не низкая квалификация судьи. Ведь Шимусик квалифицированный арбитр. Это просто беспредел!». Команда открытое письмо Департаменту судейства и инспектирования, а вот здесь рассказываем, что думает обо всем этом в Беларуси и . Медицинский штаб «Эвертона» рассказал о тяжести травмы полузащитника команды Андре Гомеша, полученной в игре 11-го тура Английской премьер-лиги против «Тоттенхэма». Сроки восстановления футболиста не называются.

Все новости понедельника, 4 ноября





А вот еще чем хотели поделиться. Вчера в Минске горожане заметили на улицах необычные инсталляции. Мы узнали, что это было , а вам желаем насыщенного дня и умения замечать необычного в обыденном.

Ваша редакция.