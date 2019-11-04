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В Светлогорском районе нашли боровик-гигант
05.11.2019 07:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Светлогорска Геннадий Мироевский отправился с семьей в лес — и нашел там гигантский белый гриб весом 1 кг 248 гр.
Дело было еще 28 октября. Геннадий пошел в лес с женой и дочкой.
— Идем, а дочка как закричит: «Папа-папа, что это?» и с опаской даже так смотрит. Я подошел и не поверил своим глазам, — смеется грибник.
Удивительно, но гриб оказался чистым, не червивым. «Не жарко и влаги было не много», — объясняет мужчина.
Боровик, говорят Мироевские, был очень вкусным, ели они его целых два дня.
Напомним, в октябре в Брестской области грибник
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Удивительно, но гриб оказался чистым, не червивым.
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