Аскетичный и нетрадиционный. Смотрите, каким будет новый костел в витебском Билево

Источник материала: Tut.by

В микрорайоне Билево в Витебске планируют построить католический храм. «Витебский курьер» узнал , каким будет костел.





Костел Святого Игнатия Лойолы появится на пересечении улиц Генерала Ивановского и Баграмяна.

Под строительство планируют занять участок в 0,44 га. Сама постройка, включая административную часть на двух этажах, — площадью 1338 кв. м. Главный молельный зал — 273 кв. м. Храм вместит 230 человек.

Как рассказал «Витебскому курьеру» отец Клементий Верт, участок для строительства костела в Билево еще в 2016 году одобрил президент.

Проект костела разработал витебский архитектор Петр Лешкович. Храм будет аскетичным, без пышных украшений. Костел имеет мало общего с традиционными религиозными строениями: например, в нем не будет высоких сводчатых потолков.

На входе в здание прихожан будет встречать огромный крест. В простой по форме башне разместится звонница.





Внутри расположатся зал для богослужения, классы для занятий, конференц-зал, комнаты для паломников.

Стройку планируют начать весной 2020 года.

Сейчас в Витебске — четыре костела: Иисуса Милосердного, Антония Падуанского, Святой Варвары и Святого Духа.