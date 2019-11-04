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Аскетичный и нетрадиционный. Смотрите, каким будет новый костел в витебском Билево
05.11.2019 07:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В микрорайоне Билево в Витебске планируют построить католический храм. «Витебский курьер»
Костел Святого Игнатия Лойолы появится на пересечении улиц Генерала Ивановского и Баграмяна.
Под строительство планируют занять участок в 0,44 га. Сама постройка, включая административную часть на двух этажах, — площадью 1338 кв. м. Главный молельный зал — 273 кв. м. Храм вместит 230 человек.
Как рассказал «Витебскому курьеру» отец Клементий Верт, участок для строительства костела в Билево еще в 2016 году одобрил президент.
Проект костела разработал витебский архитектор Петр Лешкович. Храм будет аскетичным, без пышных украшений. Костел имеет мало общего с традиционными религиозными строениями: например, в нем не будет высоких сводчатых потолков.
На входе в здание прихожан будет встречать огромный крест. В простой по форме башне разместится звонница.
Внутри расположатся зал для богослужения, классы для занятий, конференц-зал, комнаты для паломников.
Стройку планируют начать весной 2020 года.
Сейчас в Витебске — четыре костела: Иисуса Милосердного, Антония Падуанского, Святой Варвары и Святого Духа.
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Костел имеет мало общего с традиционными религиозными строениями.
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