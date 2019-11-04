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В Бресте переносят остановку «Зубачева». Откуда теперь будет забирать пассажиров?
05.11.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте переносят остановку «Зубачева», которая сейчас располагается на улице Героев обороны Брестской крепости по направлению к центру города, пишет «
С 12.00 5 ноября общественный транспорт будет забирать пассажиров с остановки возле магазина Ассорти.
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Остановку перенесут с полудня 5 ноября.
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