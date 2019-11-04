В Бресте переносят остановку «Зубачева». Откуда теперь будет забирать пассажиров?

Источник материала: Tut.by

В Бресте переносят остановку «Зубачева», которая сейчас располагается на улице Героев обороны Брестской крепости по направлению к центру города, пишет « Брестская газета ».



Иллюстрация: Брестская газета

С 12.00 5 ноября общественный транспорт будет забирать пассажиров с остановки возле магазина Ассорти.