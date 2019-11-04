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Все о работе транспорта в Витебске 6−10 ноября: пригород, межгород, дачные и городские маршруты
05.11.2019 08:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В длинные выходные изменится расписание некоторых междугородных, пригородных, дачных автобусов, а также городского общественного транспорта,
Пригород и межгород
6 ноября, среда
Пригородные маршруты будут работать по расписанию пятницы. Рейс Витебск — Старое Село с отправлением от автовокзала в 21.00 выполняться не будет.
Будет выполняться рейс Витебск — Минск с отправлением от автовокзала в 5.15.
7 ноября, четверг
Пригород и межгород будут работать по расписанию субботы.
Рейс Витебск — Минск с отправлением от автовокзала в 10.00 выполняться не будет.
8 ноября, пятница
Пригород и межгород будут работать по расписанию пятницы. Не будет следующих рейсов с отправлением от автовокзала:
Витебск — Бобруйск в 8.00; Витебск — Лепель в 13.00; Витебск — Бабиновичи в 19.05; Витебск — Полово в 17.30; Витебск — Козьяны в 18.00; Витебск — Сенно в 17.05.
Будет выполняться рейс Витебск — Старое Село с отправлением от автовокзала в 21.00.
9 ноября, суббота
Пригород и межгород будут работать по расписанию субботы. Не будет рейсов от автовокзала: Витебск — Бобруйск в 8.00; Витебск — Докшицы в 6.00; Витебск — Бабиновичи в 6.55; Витебск — Ивановка" в 6.40.
10 ноября, воскресенье
Пригород и межгород будут работать по расписанию воскресенья.
Общественный транспорт
6 ноября, в среду, городские маршруты будут работать по расписанию пятницы.
7, 8 и 9 ноября — по расписанию субботы.
10 ноября — по расписанию воскресенья.
Дачные маршруты
С 7 по 10 ноября дачные маршруты Витебск — Дрюково, Витебск — Ранино, Витебск — Лятохи, Витебск — Железняки будут выполняться по расписанию выходных дней.
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В длинные выходные изменится расписание некоторых междугородных, пригородных, дачных автобусов, а также городского общественного транспорта.
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