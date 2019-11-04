Все о работе транспорта в Витебске 6−10 ноября: пригород, межгород, дачные и городские маршруты

Источник материала: Tut.by

В длинные выходные изменится расписание некоторых междугородных, пригородных, дачных автобусов, а также городского общественного транспорта, сообщают «Витьбичи» со ссылкой «Витебскоблавтотранс».

Пригород и межгород

6 ноября, среда

Пригородные маршруты будут работать по расписанию пятницы. Рейс Витебск — Старое Село с отправлением от автовокзала в 21.00 выполняться не будет.

Будет выполняться рейс Витебск — Минск с отправлением от автовокзала в 5.15.

7 ноября, четверг

Пригород и межгород будут работать по расписанию субботы.

Рейс Витебск — Минск с отправлением от автовокзала в 10.00 выполняться не будет.

8 ноября, пятница

Пригород и межгород будут работать по расписанию пятницы. Не будет следующих рейсов с отправлением от автовокзала:

Витебск — Бобруйск в 8.00; Витебск — Лепель в 13.00; Витебск — Бабиновичи в 19.05; Витебск — Полово в 17.30; Витебск — Козьяны в 18.00; Витебск — Сенно в 17.05.

Будет выполняться рейс Витебск — Старое Село с отправлением от автовокзала в 21.00.

9 ноября, суббота

Пригород и межгород будут работать по расписанию субботы. Не будет рейсов от автовокзала: Витебск — Бобруйск в 8.00; Витебск — Докшицы в 6.00; Витебск — Бабиновичи в 6.55; Витебск — Ивановка" в 6.40.

10 ноября, воскресенье

Пригород и межгород будут работать по расписанию воскресенья.

Общественный транспорт

6 ноября, в среду, городские маршруты будут работать по расписанию пятницы.

7, 8 и 9 ноября — по расписанию субботы.

10 ноября — по расписанию воскресенья.

Дачные маршруты

С 7 по 10 ноября дачные маршруты Витебск — Дрюково, Витебск — Ранино, Витебск — Лятохи, Витебск — Железняки будут выполняться по расписанию выходных дней.

Информацию по расписанию движения автобусов можно получить ежедневно по тел. 2114 для МТС и 711 для абонентов А1 и по рабочим дням по тел. 48−77−67.