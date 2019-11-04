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"J:Морс" выступит в ООН

05.11.2019 07:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это первый белорусский поп/рок-бэнд, который сыграет во Дворце наций, где находится отделение ООН в Женеве. 19 ноября состоится концерт группы, который станет главным культурным событием акции, приуроченной к 30-летию принятия Конвенции о правах ребенка. Мероприятие пройдет при поддержке Ассоциации белорусов в Швейцарии и ЮНИСЕФ. К слову, Владимир Пугач - лидер группы "J:Морс" - с 2014 года является послом доброй воли ЮНИСЕФ и около 15 лет участвует в проектах организации в Беларуси. Выступление в Женеве станет частью большого юбилейного тура "J:Морс" с программой "20 лет. Полет норм!"
 
 
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Это первый белорусский поп/рок-бэнд, который сыграет во Дворце наций, где находится отделение ООН в Женеве. 19 ноября состоится концерт группы, который станет...
 
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