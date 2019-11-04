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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Официальное начало сегодня дадут 12-й Белорусской антарктической экспедиции В нее отправятся 10 человек. Каждому участнику определены задачи по основной и смежным специальностям. Будут отобраны пробы и образцы природных материалов и...

В нее отправятся 10 человек. Каждому участнику определены задачи по основной и смежным специальностям. Будут отобраны пробы и образцы природных материалов и проведен большой комплекс исследований. Кроме того, специалисты продолжат развивать инфраструктуру базы. Акцент - на введение в эксплуатацию станции спутниковой связи, которая обеспечит безлимитный доступ в интернет и прием нескольких каналов телевидения. Ученые продолжат совершенствовать систему отапливаемого водопровода. А к концу сезона прибудет генеральный груз - три секции Белорусской антарктической станции: жилая, лабораторная и хирургия. Но, пожалуй, главной особенностью станет участие трех белорусов в смежных экспедициях - болгарской, турецкой и российской.