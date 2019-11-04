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В Минске открылись новогодние базары

05.11.2019 08:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

До нового года еще два месяца, но елочные игрушки, мишуру и гирлянды уже можно приобрести в столичных универмагах. Там открылись новогодние базары. Спросом уже пользуются шары ручной работы и символы предстоящего года   (это Металлическая крыса). Праздничные отделы будут работать на протяжении трех месяцев. А вот елочные базары появятся в Минске только в конце декабря. А на фотозонах, которые обустроили прямо в торговых залах, можно сделать праздничные атмосферные снимки.
 
Теги: Минск
 
 
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До нового года еще два месяца, но елочные игрушки, мишуру и гирлянды уже можно приобрести в столичных универмагах. Там открылись новогодние базары. Спросом уже...
 
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