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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске стартовал Международный педагогический симпозиум Век живи, век учись - пословица, актуальная и для педагогов. Передовым опытом в образовании в эти дни делятся свыше тысячи ученых из 24 стран. Международный симпозиум...

Век живи, век учись - пословица, актуальная и для педагогов. Передовым опытом в образовании в эти дни делятся свыше тысячи ученых из 24 стран. Международный симпозиум проходит на базе БГПУ имени Максима Танка. Накануне полезные советы и программы представили учителям начальных классов. Именно они выстраивают первичный образовательный фундамент - основу дальнейшего обучения. В программе конференции не только теория, но и практика. Например, по техникам чтения.