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Специальный репортаж "Люди на болоте" смотрите в 21:50 на "Беларусь 1"

05.11.2019 09:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уникальные люди, которые живут на последних болотах Европы, стали героями новой серии специального репортажа Агентства теленовостей. Наши корреспонденты вдохновились редкими ландшафтами и традициями, которые хранит местное население. О духе болот и экономике сохраненных природных ресурсов   смотрите сегодня после "Панорамы".
 
Теги: Новости
 
 
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Уникальные люди, которые живут на последних болотах Европы, стали героями новой серии специального репортажа Агентства теленовостей. Наши корреспонденты...
 
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