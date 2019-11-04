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Полторы сотни юных активистов Гомельской области собрал форум "Лидеры ХХІ века: новый формат"

05.11.2019 09:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Претворить идеи в жизнь! Полторы сотни юных активистов Гомельской области собрал форум "Лидеры ХХІ века: новый формат". На протяжении трех дней лидеров ученического самоуправления, клубов ЮНЕСКО, волонтерских организаций, молодежных пресс-центров и детских парламентов ждут интерактивные игры и открытые диалоги. Среди собеседников - активисты крупных в Беларуси общественных организаций. И самое главное - каждый приехал сюда со своими идеями, реализовать которые помогут организаторы форума. Стартап-площадке уже 10 лет. Ежегодно развитие получает примерно 25 новых проектов. В этом году предпочтение отдадут идеям волонтерства.
 
 
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Претворить идеи в жизнь! Полторы сотни юных активистов Гомельской области собрал форум "Лидеры ХХІ века: новый формат". На протяжении трех дней лидеров...
 
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