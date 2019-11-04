Как будут работать поликлиники, больницы и аптеки 7 ноября и последующие выходные

Источник материала: Tut.by

В Министерстве здравоохранения рассказали, как будут работать поликлиники, больницы и аптеки на этой неделе в длинные выходные.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Организации здравоохранения в выходные и праздничные дни будут работать по следующему графику:

График работы больничных организаций здравоохранения:

7 ноября по графику праздничного дня;

по графику праздничного дня; 8 ноября по графику рабочего дня;

по графику рабочего дня; 9 ноября по графику субботнего дня;

по графику субботнего дня; 10 ноября по графику выходного дня;

по графику выходного дня; 16 ноября по графику субботнего дня.

График работы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных организаций и организаций медицинской техники, организаций особого типа и иных:

7 ноября по графику праздничного дня;

по графику праздничного дня; 8 ноября по графику субботнего дня;

по графику субботнего дня; 9 ноября по графику субботнего дня;

по графику субботнего дня; 10 ноября по графику выходного дня;

по графику выходного дня; 16 ноября по графику рабочего дня.

Напомним, на этой неделе у белорусов аж четыре выходных дня . Согласно постановлению, принятому правительством, рабочий день переносится с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября. При этом отдыхать мы будем 7 ноября (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября