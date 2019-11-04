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Как будут работать поликлиники, больницы и аптеки 7 ноября и последующие выходные
05.11.2019 10:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Организации здравоохранения в выходные и праздничные дни будут работать по следующему графику:
График работы больничных организаций здравоохранения:
График работы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных организаций и организаций медицинской техники, организаций особого типа и иных:
Напомним, на этой неделе у белорусов аж
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Напомним, на этой неделе у белорусов аж четыре выходных дня.
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